"Випивку несіть свою": Борис Джонсон втрапив у скандал, через який може втратити посаду

"Випивку несіть свою": Борис Джонсон втрапив у скандал, через який може втратити посаду

Усі британські газети вийшли зі схожими заголовками - про випивку, фарс, закликами до Бориса Джонсона піти у відставку.

Через вечірку, що відбулася влітку позаминулого року, навколо британського уряду зчинився скандал, що може призвести до відставки прем'єра Бориса Джонсона.

Про те, що ж у ній так обурило країну - 11 січня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Так, 6 липня 2020 року Джонсона разом зі співробітниками зазнімкували на терасі резиденції. По всій Британії тоді було запроваджено надзвичайно жорсткий карантин.

Але буквально за годину після того, як тодішній міністр охорони здоров'я вкотре застеріг британців від зібрань - тоді їм можна було гуляти лише вдвох - сотня працівників уряду дістали листа з такими словами: "Привіт усі, ми пережили надзвичайно важкий період, тож давайте скористаємось хорошою погодою і зберемося на соціально дистанційований коктейль в саду Даунінг-стріт 10 цього вечора. Приходьте з шостої. Випивку несіть свою".

Спілкування з пресою наразі Борис Джонсон уникає, на присвячене йому засідання парламенту теж не з'явився. Його виправдання - розпочате поліцією розслідування всього інциденту, втручатися в яке прем'єр начебто не бажає.

Через який скандал Бориса Джонсона можуть відсторонити від посади прем'єра

"Лондонці, усі британці чекають від прем'єра та його оточення високих стандартів. Вони повинні задавати планку, а не ламати правила", - обурюється мер Лондона Садік Хан.

Слід зазначити, що на тлі падіння економіки та рекордних цін навіть права преса, яка зазвичай підтримувала Джонсона - перестала схвалювати прем'єра. Тож вечірка в час, коли законослухняні британці навіть поховати родичів належним чином не могли, може поставити хрест на кар'єрі Джонсона куди швидше, ніж будь-яка політична криза.

Раніше Борис Джонсон дозволив своєму однорічному сину покермувати.

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