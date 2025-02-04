Виплати для родичів зниклих безвісти військових: що відомо про зміни і хто може розраховувати на гроші

Від початку цього місяця набрали чинності зміни до закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей".

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко.

Мати зниклого безвісти військового розповіла, чи отримує гроші сина

Мати військового Ірина показує сповіщення від ТЦК про те, що її син зник безвісти. Валентин Ширшов на псевдо "Шершень", був воїном "Третьої штурмової". І став одним з п’яти загиблих на Харківщині через ворожий КАБ, який накрив їхню позицію. Двох людей, а це медикиня на псевдо "Валькірія" та її хлопець на псевдо "Берсек" вдалося упізнати одразу і поховати. А ще троє бійців, серед яких син Ірини, і досі чекають на результати ДНК.

"Я впізнала лише хрестик і цепочку, що я одягла йому, коли він їхав в частину", – каже Ірина Ширшова.

Ірина Ширшова.

Допоки Валентин вважається зниклим без вісти, Ірина за законом має право отримувати зарплатню сина - це приблизно 120 тисяч гривень. Відповідну заяву у ТЦК вона написала ще три місяці тому.

"Нічого я не отримала. Картку я відкрила. У месенжері ми переписуємось з батьками зниклих безвісти. То 8 місяців ніхто нічого не получає. 11 місяців", – каже вона.

Що відомо про зміни у законі

Від 1 лютого починають діяти зміни до закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей", за якими родичі зниклих без вісти або тих перебувають у полоні, будуть отримувати менше. Змінюється не лише схема нарахувань, а й принцип.

"Якщо раніше грошове забезпечення виплачувалось по правилу – хто перший звернувся. Тобто, якщо дружина, то дружині, якщо батьки, то їм. Зараз норму врегулювали так, що по-перше батьки, діти, дружина будуть отримувати пропорційно одну й ту саму суму коштів. Всі малолітні, неповнолітні, батьки, офіційні дружини мають право на отримання такої допомоги", – каже адвокатка Поліна Марченко.

При цьому всі родичі першої лінії: а це офіційна дружина, батьки, неповнолітні діти від попередніх шлюбів, але за умови, що на дітей не виплачуються аліменти. Вони мають право отримувати щомісяця лише 50 відсотків зарплатні військовослужбовця, розділену рівними частинами. Інші 50 відсотків накопичуватиме й утримуватиме військова частина, де служить воїн. Допоки не повернеться з полону. Тоді отримає ці гроші на свій рахунок. Або ж якщо його тіло ідентифікують і буде свідоцтво про смерть, то вся сума коштів стане спадщиною для родичів.

Нові зміни

"Коли військовослужбовець повертається з полону, то йому нараховуєтсья та частка, яка була нерозподілена. Такого раніше не було. Вона логічна з тієї точки зору, що коли вони повертаютсья з полону, то їм потрібна реабілітація і настає питання виплат за реабілітацію. А так хоча б якесь соцзабезпечення буде у військовослужбовця", – каже адвокат Роман Кичко.

Що буде, якщо у військового немає близьких родичів

Але й це ще не всі зміни. Якщо у воїна немає рідних першої лінії, право на частину від його грошового забезпечення отримали рідні другої лінії рідства: повнолітні діти, брати та сестри. А це 20 відсоктів від зарплатні. Інші 80 утримуватиме військова частина за тим же принципом.

Юристи кажуть, хоч закон зворотньої дії і не має, але у ТЦК вже чекають на заяви від родичів воїнів, які вважаються зниклими без вісти або перебувають у полоні. Хоча остаточне рішення кому виплачувати зарплату воїна, прийматиме командир.

Юристи і працівники ТЦК наголошують, завдяки змінам в законі запрацює ще одна важлива норма для армійців - особисте розпорядження. Його може написати військовий і цим сам визначить хто отримуватиме його зарплату, якщо він опинеться в полоні чи набуде статусу зниклого безвісти. Раніше такі документи воїни оформлювали щодо грошових виплат у разі загибелі.

Зміни, якщо військовий не мав близьких родичів

Особисте розпорядження воїна може вберегти рідних від несправедливого розподілення коштів – наголошують юристи і працівники ТЦК.

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