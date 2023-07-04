Виплати для військових та розширення мобілізаційних списків: що передбачає новий закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон 9342, який стосується виплат та відпусток військовим, а також розширення переліку осіб, що підлягають мобілізації.

Напередодні законопроєкт 9342 був ухвалений Верховною Радою України. Зокрема, він покликаний врегулювати питання грошового забезпечення певних категорій військовослужбовців.

Читайте на ТСН.ua, чи будуть повернуті попередні виплати військовим, які ще зміни передбачено новими законотворчими нормами.

Чи повернуть попередній розмір виплат військовим

Грошове забезпечення, яке військовослужбовці отримували раніше, не повернуть. Новий закон передбачає встановлення закріплених додаткових виплат для військових протягом дії воєнного стану.

Сума додаткових виплат військовим визначатиметься таким чином:

Військовослужбовці, які перебувають на бойових завданнях, отримуватимуть від 30 до 100 тис. грн.

Строковики – 6000 грн.

Курсанти – 2350 грн

Інструктори, які працюють у військових частинах, – від 15 до 30 тис. грн.

Військові, які під час боїв отримали травми різного ступеня тяжкості, і які перебувають у розпорядженні призначеного командира, – 20 100 грн.

Чи збільшиться тривалість відпустки для військовослужбовців

Законом передбачено, що на час дії воєнного стану всі військові отримають щорічну відпустку тривалістю 30 днів, що є збільшенням у порівнянні з попередніми 10 днями.Також передбачена відпустка тривалістю 10 днів у разі сімейних обставин чи з інших поважних причин зі збереженням виплат.

Відпустки для курсантів та строковиків

Курсанти під час дії воєнного стану отримають зимову канікулярну відпустку тривалістю 10 днів, а також літню відпустку тривалістю 20 днів. Раніше відпустки для курсантів під час воєнного стану не передбачалися.

В мирний період курсанти матимуть зимову відпустку тривалістю 15 днів та літню відпустку тривалістю 30 днів.

Строковики тепер матимуть відпустку тривалістю 30 днів. Раніше у мирний час військові строкової служби мали 10 днів відпустки, а під час воєнного стану вона взагалі не надавалася.

Розширення мобілізаційних списків (скорочення переліку тих, хто має право на відстрочення)

Законом 9342 розширено перелік осіб, що підлягають призову до лав ЗСУ. Тепер на військову службу під час мобілізації можуть призивати тих осіб, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю І та ІІ групи. Відстрочення надаватиметься лише у разі, якщо немає інших працездатних родичів, які згідно з чинним законодавством, зобов’язані утримувати осіб з інвалідністю.

Попередня військова підготовка

Законом також унормовано проходження попередньої військової підготовки. Тепер військові, що не мають бойового досвіду, протягом одного місяця повинні пройти обов’язковий курс загальновійськової підготовки. І лише тоді військових допускатимуть до участі у бойових діях.

Переведення строковиків на військову службу

Також затверджені законом зміни стосуються питання переведення строковиків на військову службу. Так, на час оголошення рішення про демобілізацію строковики можуть за власним бажанням вступити на військову службу за призовом чи за контрактом.

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