Виплати пораненим та сім'ям загиблих на війні: усе, що відомо про зміни

Раніше потрібно було зібрати велику кількість документів, зараз процедуру спростили.

Цього тижня уряд спростив процедуру виплат сім'ям загиблих або поранених під час війни. Мова не про кадрових військових, а про учасників АТО, членів добровольчих формувань та партизанського руху. Гроші від держави вони могли отримати і раніше, утім процес нерідко затягувався на місяці, а то й роки.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Володимир Щербінін був учасником громадського формування "Бучанська варта". Воно влаштувало засідку колоні росіян. 28 цивільних із автоматами та одною "Іглою" обстріляли окупантів, які не чекали спротиву від місцевих.

"І от зранку ми їх зустріли, дали їм бій. Ми тоді спалили дві машини і десь унічтожили десь до 30 окупантів", - каже Володимир.

Володимир

Повністю зупинити колону їм не вдалося. Але, Володмир каже, свою справу вони зробили. Цю колону розтрощили частково, і вона не пішла на Київ. У тих боях один з побратимів загинув. Ще четверо побратимів і сам Володимир отримали поранення.

Володимир не був кадровим військовим. Утім для учасників АТО, членів добровольчих формувань та партизанського руху або їхніх родин передпачено кілька різних виплат:

у разі загибелі - 2 мільйони 270 тисяч гривень.

у разі встановлення інвалідності I групи — 1 мільйон 210 тисяч; у разі встановлення інвалідності II групи — близько 908,4 тисяч гривень; у разі встановлення інвалідності III групи — близько 757 тисяч грн.

Виплати

Щоправда, визнають юристи, для отримання коштів потрібно зібрати величезну кількість папірців. І робити це повинен сам постраждалий. Наприклад, довести, що він захищав свій населений пункт та постраждав саме у боях.

Володимир на збір документів витратив майже рік. І зробити усе необхідно зміг лише із допомогою Мінветеранів. У відомстві визнають - процес і справді був тривалим у часі і не завжди легким. Тож в урядів вирішили дешо його спростити і дещо пришвидшити. Раніше заяву про отримання виплат потрібно було подавати до Міжвідомчої комісії при Мінветеранів. Тепер же - у Міністерство напряму.

"У разі, якщо, наприклад, людина не подала якогось документу, відповідно, наші фахівці виходять на комунікацію, уточнюють ті чи інші документи або ж звертаються до інших державних органів, які можуть бути володільцями тієї чи іншої інформації для того, щоб спростити участь людини в бюрократичній процедурі", - кажуть у Мінветеранів.

Ще одним позитивним нововведення юристи називають чіткі часові рамки. Розгляд виплат, по суті, класифікуватимуть як адміністративну послугу. Тож з визначеним часом розгляду.

"Рішення комісії приймається в місцячний строк. Потім протягом 10 днів рішення доноситься до відповідних установ. А особу про рішення мають проніформувати упрововж 3 днів", - зазначає експерт.

Також колись після підтвердження виплат - захиснику або його рідним доводилося іти на прийом іще раз і писати заяву, куди нараховувати виплати. Тепер ці дані заповнюватимуть під час першого візиту.

Частково змінили і процеду зарахування коштів. Раніше із казначейства вони йшли на обласні військові адміністрації. Звідти на органи місцевої влади. І лише після цього органи місцевої влади направляли кошти на картки.

Частково змінили і процеду зарахування коштів.

Тепер після прийняття рішення Міністерство у справах ветеранів спрямовує безпосередньо на картковий рахунок одержувачам.

Ще одне нововведення - цифрові заяви. Після створення особистого кабінету заяви на виплати можна буде подати через "Дію", що вкрай важливо для людей, які в боях втратили здоров'я.

Водночас, самі ветерани, юристи і Міністерство погоджуються - всіх проблем, зокрема, й зі збором документів, нова постанова не вирішує. Тому у майбутньому потрібні й інші зміни, які допоможуть тим, хто допомагав захищати державу, відчути уже її соціальний захист.

Спрощено процедуру виплат сім’ям загиблих та поранених

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