Виплати військовим 2023: хто може отримати зарплату 100 тисяч в Україні

Розмір грошового забезпечення мобілізованих в Україні залежить від кількох факторів. Вони можуть додатково отримувати винагороду у розмірі 30, 50 та 100 тисяч гривень щомісяця. Крім того, військовослужбовці мають право на збереження місця роботи та заробітку там. А також грошову допомогу у разі отримання бойової травми, поранення, контузії чи встановленні інвалідності.

Як в Україні виплачується зарплата мобілізованим, у коментарі сайту ТСН.ua пояснила адвокатка Марина Бекало.

Скільки отримує мобілізований військовий

Грошове забезпечення, яке отримує військовослужбовець у зв'язку із проходженням ним військової служби, зокрема під час мобілізації, залежить від його посади, військового звання, роду військ, місця служби і т.д., який складається із посадового окладу, окладу за військовим званням, додаткові доплати та надбавки. Наприклад, за вислугу років, науковий ступінь та вчене звання, премії за виконання особливих завдань.

Чи дійсно у військових утримують суми зарплати за місцем роботи

За статтею 119 Кодексу законів про працю України працівникам, які залучаються до виконання обов'язків, передбачених законами України “Про військовий обов’язок і військову службу”, “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, надаються гарантії та пільги у вигляді збереження місця роботи, посади і головне, середнього заробітку за місцем роботи, у яких вони працювали на час призову.

Порядок обчислення середнього заробітку призваного на військову службу працівника передбачений Постановою КМУ №100 від 08.02.1995р. При обчисленні середнього заробітку роботодавець включає основну заробітну плату, доплати і надбавки, виробничі премії та інші винагороди.

“Вказаним порядком і жодним нормативно-правовим актом не передбачено відрахування із нарахованого середнього заробітку суми додаткових доходів, зокрема у вигляді грошового забезпечення, який працівник отримує у зв'язку із проходженням ним військової служби. Збереження його середнього заробітку є гарантією, яка встановлюється законодавством”, — розповіла Марина Бекало.

Хто може отримати зарплату 100, 50 та 30 тисяч

Постановою КМУ №168 від 28.02.2022р. передбачається додаткові винагороди військовослужбовцям під час дії воєнного стану у розмірі 30 000 грн із розрахунку на місяць. А за виконання бойових завдань безпосередньо в районах ведення бойових дій у розмірі 100 000 грн.

Додаткова винагорода у розмірі 50 000 грн на місяць виплачується військовослужбовцям, які виконують бойові (спеціальні) завдання у складі органу військового управління, який здійснює управління військовими частинами та підрозділами, що ведуть бойові дії на лінії бойового зіткнення.

Виплати за поранення, травми та контузії

У разі отримання бойової травми, поранення чи контузії, військовослужбовцю також додатково виплачується винагорода 100 000 грн за весь час перебування на лікуванні в закладах охорони здоров’я або відпустки за станом здоров’я. Виплати відбуваються на підставі висновку військово-лікарської комісії (ВЛК).

Допомога при встановленні інвалідності

Законом ”Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” передбачаються додаткові пільги та гарантії, зокрема грошова допомога у разі тимчасової втрати працездатності або встановлення інвалідності. Підтверджуючими документами, які надають право на отримання такого виду додаткових виплат, є відповідні висновки ВЛК, у яких встановлюються причинний зв'язок розладів здоров’я безпосередньо із проходженням військової служби.

Зазначимо, що Міністерство оборони запустило сайт з усіма деталями грошового забезпечення та соціального захисту військових. На ньому є калькулятор, де можна самому порахувати своє грошове забезпечення.

Раніше ТСН.ua писав про те, як змінився рівень зарплат в Україні на другий рік війни. Читайте, де платять найбільше і чого очікувати далі.

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