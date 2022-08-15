Випробування вступом: як абітурієнти пишуть мотиваційні листи та чи є загроза корупції

Цього року при вступі не беруть до уваги середній бал атестату, але набуває ваги мотиваційний лист.

Випробування вступом – через війну цьогорічна вступна кампанія розтягнута в часі. Заяви на вступ прийматимуть до вечора 23 серпня. Однак, уже 17 числа знатимуть, чи вступили на бюджет абітурієнти з особливо небезпечних територій. Це ті райони, які після повномасштабної війни опинилися в окупанції, і там, де тривають постійні обстріли.

Про особливості вступної кампанії під час воєнного стану йдеться 15 серпня в сюжеті ТСН.

У залі приймальної комісіяї Києво-Могилянської академії – жодного відвідувача. Однак, вступна кампанія саме у розпалі, запевнють у комісії, бо ж усе онлайн.

Абітурієнти підвантажуть свої результати мультитесту або ж ЗНО, яке проходили у попередні роки. Ніщо не підвисає, але легше працювати не стало.

"У нас складний період, бо дуже багато пільговиків", – зазначають в університеті.

Через повномасштабне вторгнення Росії, з'явилася нова категорія пільговиків. Це вступники з особливо небезпечних територій. Сюди входять населені пункти півдня, сходу і північні регіони, що межують з Росією. Повний перелік є на сайті Міністерства з питань реінтеграції.

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Чи зарахували вступника з особливо небезпечної території на бюджет, відомо уже буде за 2 дні. Для випусників з відносно мирних територій подача заяв триватиме до 18:00 23 серпня. Цього року при вступі не беруть до уваги середній бал атестату, не діє сільський кофіцієнт, але набуває ваги мотиваційний лист.

На столичних курсах, де раніше готували до ЗНО, цьогоріч ще й стали допомагати писати мотиваційні листи.

Поради для написання листа – хвалити себе, описувати, чим займалися, де перемогли, що здобули. Якщо здобутків немає, тоді вже писати про амбітні плани на майбутнє.

Дарія свій мотиваційний лист написала на дві з половиною сторінки. Сподівається, що його гідно оцінять. Однак, хто і як це робитиме, за якими критеріями? У Міносвіти запевняють – корупції тут не буде.

"При вступі на бюджет – це не другий, не третій, а тільки четвертий фактор вступу. 1 – конкурсний бал, при рівних балах – пріоритетності. При рівних балах і пріоритетносях – оцінка з основного предмету НМТ. Якщо вже всі перші три критерії однакові, тоді вже йде оцінка вступника за мотиваційним листом. Не бачу в цьому ніякого гріха", – заявляє Олег Шаров, генеральний директор директорату фахової передвищої, вищої освіти.

Списки зарахованих на бюджет будуть аж 5 вересня. А коли і як розпочинати навчання, заклади вищох освіти вирішуватимуть самостійно. У Києво-Могилянській академії на першокурсників чекають у жовтні.

Раніше ми зібрали поради експертів, як написати мотиваційний лист під час вступу до ВНЗ.

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