Випускник школи зареєстрував петицію про скасування ДПА: чому з'явилася ініціатива і що на це кажуть в МОН

Випускник школи зареєстрував петицію про скасування ДПА: чому з'явилася ініціатива і що на це кажуть в МОН

Два роки поспіль учні 4, 9 і 11 класів ДПА не складали.

На сайті президента зареєстрували петицію про скасування обов’язкового ДПА 2022 року. Менш як за два тижні вона набрала майже 27 тисяч голосів. Її автор - це учень 11 класу Петро Пацалюк. Він наголошує, що через дистанційне навчання учні не зможуть якісно підготуватися до іспиту. Саме тому атестацію варто було б скасувати, як це зробили в двох минулих навчальних роках.

Що кажуть про петицію в МОН, і чи справді потенційне скасування ДПА на щось впливає, розповіли у сюжеті Сніданку з 1+1.

Електронна петиція про скасування обов'язкової державної підсумкової атестації для учнів 4, 9 та 11 класів набрала майже 27 тисяч підписів. Її автором став одинадцятикласник Петро Пацалюк. Він переконаний, що на онлайн-навчанні недостатньо часу для якісної підготовки.

Державна підсумкова атестація - це перевірка якості знань учнів. Але для доньки Світлани від цього іспиту залежить і те, чи вступить вона до коледжу: "Моя донька абсолютно не готова до ДПА морально. Звичайно, вона не має тих знань. Як не крути, а наша дистанційна форма навчання геть недосконала, багато відбувається пробілів".

Стривожених, як Світлана, майже 27 тисяч. Її автор Павло Пацалюк не думав, що петиція наробить стільки галасу. В ефірі шоу "Твій день" він пояснив: на його думку, більшість учнів потребують якісної підготовки саме в умовах очного навчання, коли вчителя можна "побачити".

Чи буде ДПА цього року: що кажуть про це в МОН

Натомість співзасновниця громадського об'єднання "Смарт освіта" і ексрадниця міністрів освіти і науки Іванна Коберник пояснює, скасовувати ДПА не варто, бо це справжня підказка для вчителів і батьків, у чому саме може бути прогалина в знаннях."Це по-суті звичайно робота. Контрольна робота, яка складається вчителями школи і перевіряється вчителями школи", - каже вона.

В 11 класі державна підсумкова атестація - це стандартизований загальнонаціональний тест, який після складання можна проаналізувати й зрозуміти, на якому рівні конкретна дитина в середньому по країні. Це важливо для освіти.

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов також закликав народних депутатів і МОН ретельно зважити всі "за" і "проти" - і не скасовувати державну підсумкову атестацію у 2022 році: "Ми не знаємо, скільки триватиме пандемія. Якщо щороку скасовувати ДПА для одинадцятикласників, навіть якщо вони складають ДПА в базовій школі, то це не дозволить об’єктивно оцінювати здобуті знання та розуміти масштаб освітніх втрат. Але інформація про рівень знань українських школярів потрібна вже тут і зараз. Саме цю інформацію надає ДПА".

Натомість представник МОН Олег Єресько наголошує: цьогоріч більшість навчається очно. Тому проблеми в підготовці не вбачає. Однак на перспективу все ж підтримує автономію. "МОН скоріше хотіло би пристати до ідеї, щоб дозволити здобувачам освіти, закладам освіти самостійно визначатися в цьому питанні", - каже генеральний директор директорату дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти Олег Єресько.

Чим завершиться історія цієї петиції, буде вирішено найближчим часом на засіданні профільного комітету Верховної Ради України.