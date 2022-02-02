Випустив в голову автоматну чергу: загадково загинув ще один нацгвардієць з Дніпропетровської області

Випустив в голову автоматну чергу: загадково загинув ще один нацгвардієць з Дніпропетровської області

До ротації хлопець не дожив лише кілька днів.

На Дніпропетровщині продовжує спливати шокувальна інформація про загибель солдатів Національної гвардії України. Нещодавно ТСН.ua писав як мінімум про два подібні інциденти, які мали місце у частині “дніпровського стрільця”. Ще один трагічний епізод стався 31 липня 2021 року із мешканцем Кривого Рогу. Військовослужбовець частини 3011 року скоїв самогубство невдовзі після того, як обмовився батькові про складнощі в армії.

ТСН.ua поспілкувався зі родичем загиблого воїна, який пролив світло на трагічні події того дня.

Підписав контракт

20-річний Анатолій Козуля пішов на строкову службу наприкінці жовтня 2020 року. Через кілька місяців перевівся на контракт. У військовій частині, яка базується у його рідному Кривому Розі, він прослужив понад пів року, як його відправили до населеного пункту Благодатне Волноваського району Донецької області. Там солдат охороняв контрольно-наглядовий пункт Батальйонної тактичної групи.

До армії хлопець навчався у криворізькому Інгулецькому коледжі. Захистив диплом, після чого подався служити. Вдома на нього залишилися чекати батьки.

Кілька разів вистрілив у голову

Про те, що військовослужбовець скоїв самогубство, батька сповістили 31 липня. Сталося це, коли солдат був у наряді. За офіційними даними, він здійснив постріл у голову.

“Він отримав наскрізне вогнепальне кульове поранення голови. Так написано у висновку. Це навіть страшно читати. Постріл здійснив із автомата АК-47. Випустив чергу із трьох набоїв”, — розповів ТСН.ua батько загиблого солдата Владислав Козуля.

Водночас мотиву у скоєнні самогубства хлопець, за словами його батька, не мав. Він займався спортом, не мав шкідливих звичок, дівчини у нього не було, що виключає будь-які любовні страждання. До того ж молодик хотів бути військовослужбовцем. З боку керівництва частини на солдата нарікань не було.

“Говорили, що він мрія будь-якого командира. Навіщо він це зробив? Не зрозуміло. Ми не віримо в те, що він міг піти на крайні заходи. Він збирався вирушити у відпустку — до ротації залишалося кілька днів. Нам ще не повернули його мобільний телефон. Кажуть, що віддадуть, коли закінчиться слідство. В той же час слідчий, який займався цією справою, звільнився”, — наголосив Владислав.

Чоловік також додав, що трагедія сталася безпосередньо після того, як вони поговорили телефоном і в розмові побічно торкнулися військової частини.

“28 липня ми розмовляли телефоном. Він казав, що тут відбувається якась х***я. Але жодної конкретики не висловив. Я йому сказав, що якщо захоче розповісти, зможе це зробити вдома, а якщо не захоче, то й не треба. Після цього 29 та 30 числа на зв'язок він уже не виходив. Мої повідомлення у месенджері читав, але не відповідав на них. А 31 липня мені зателефонували і сказали, що він застрелився”, — зазначив Владислав Козуля.

Прощання із солдатом

Пролити світло на те, що з Анатолієм відбувалося на службі, могли б його військові товариші, однак, каже батько хлопця, вийти з ними на зв'язок не виходить. Приятелі уникають спілкування на цю тему.

“У нього там було двоє друзів, з якими ми раніше спілкувалися. Вони навіть приїжджали до нас. Але коли сталося це лихо, на дзвінки та повідомлення вони відповідати перестали. На його похорон дали автобус із частини. Ті солдати та командир, які приїхали на прощання, були у “громадянці”. Таке почуття, ніби боялися вдягнути форму”, — додав батько загиблого військовослужбовця.

Що каже правозахисник

Адвокат сім'ї Сергій Дорош, який з'ясовує обставини смерті Анатолія, не підтверджує можливих нестатутних взаємин між солдатами. Водночас він не вірить, що хлопець міг покінчити з самогубством — на це не було жодних підстав.

“В офіційних документах скрізь написано, що він скоїв самогубство. Але сенсу позбавляти себе життя в нього не було. Батько купив йому квартиру, мав забезпечене світле майбутнє. Службова, медична та психологічні характеристики були позитивні. Слідчий, який вів цю справу, звільнився. Він подав документи, щоби провести посмертну психіатричну експертизу. Але її все ще не провели і коли вона відбудеться — невідомо”, — розповів адвокат родини Сергій Дорош.

Нову слідчу призначили лише зараз. За словами адвоката, вона ще допомогти нічим не може, оскільки не встигла ознайомитись із справою.

“Ми їхатимемо у Волноваху. Передамо слідчому документи, отримані із частини. Я кидати цю справу наміру не маю”, — підсумував Сергій Дорош.

Інші епізоди

Раніше ми писали, що українські військовослужбовці загадково гинули на кордоні з Румунією. Застрелилися там, щонайменше, троє людей. Ще один отримав вогнепальні поранення та потрапив до лікарні.

Загадково загинули кілька військовослужбовців і в частині 3021 у Дніпрі. Там військовослужбовці нібито ставали жертвами “травлі” та “дідівщини”.

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