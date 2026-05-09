Віра та очікування: як матір зниклого морпіха Ернеста бореться за сина вже 4 роки та що радить іншим

Ельміра Баранова / © ТСН

Реклама

Уже цієї неділі ми будемо відзначати День матері. Уперше офіційно його встановили у США ще у 1914-му, а Україна доєдналася до святкувань у 1999-му. Але зміст цього свята постійно змінюється. Тепер, коли триває війна, мами стали уособленням захисту, безпеки та незламності.

Про що вони мріють та як переживають ці нелегкі часи — розповіла кореспондентка ТСН Олена Лоскун.

Мисливиці за «Шахедами»: мами на варті неба

У Бучі на Київщині Людмила Лисенко (позивний «Люкс») та Вікторія Бойко («Хортиця») щоночі виходять на полювання. Вони — частина добровольчої мобільної вогневої групи, так звані «Бучанські відьми». Їхнє завдання — збивати ворожі дрони з 40-кілограмового кулемета «Браунінг».

Реклама

Вікторія раніше керувала магазином, але коли син пішов вчитися на офіцера, вирішила теж стати до лав захисників. Людмила ж після безсонних ночей на позиціях встигає відвезти доньку на заняття зі скрипки, де іноді засинає прямо під звуки гам. Для них бути мамою — це і є мотивація захищати небо.

Віра, що сильніша за час: історія Ельміри Баранової

Вже 3 роки та 11 місяців Ельміра Баранова чекає на заповітне слово «мама» від свого сина Ернеста. Морпіх на позивний «Ерні» зник безвісти на Донбасі у червні 2022-го. Його кімната залишається такою ж, як і в день його від’їзду.

Ельміра не просто чекає — вона діє. Жінка постійно їздить на обміни полоненими, показуючи звільненим хлопцям фото Ернеста.

Ельміра Баранова, матір Ернеста: «Я гадаю, що це єдина можливість — дізнатися хоч якусь інформацію. І кілька разів ми її вже отримували. Я раджу іншим мамам жити не болем, а вірою. Адже якщо з вами щось станеться, хто ж буде боротися, повертати, нагадувати?»

Реклама

Київська Мадонна: символ, що облетів світ

Образ Тетяни Блізняк знає весь світ. На другий день повномасштабного вторгнення вона, ховаючись від обстрілів у метро, годувала свою тримісячну доньку Марійку. Світлина журналістів надихнула художників на створення образу «Київської Мадонни», який тепер прикрашає храм у передмісті Неаполя.

Тетяна Блізняк, матір: «Це збірний образ усіх мам, які змушені захищати своїх дітей. Приємно, що мій образ став частинкою для натхнення».

Сьогодні Тетяна — мама вже двох донечок. Її старша Марійка мріє стати принцесою Ельзою, щоб «заморозити ракети, аби вони людей не вбивали». А маленька Софія вже знає: коли тривога — треба йти в укриття. Тетяна, як і мільйони інших мам, мріє лише про одне — щоб діти дізналися, що таке мир.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Вогонь слави в Києві! Послання Путіну від Зеленського! Парад "побєдобєсія" в РФ! ТСН 20:00 8 травня

Реклама

Новини партнерів