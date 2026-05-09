ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
107
Час на прочитання
2 хв

Віра та очікування: як матір зниклого морпіха Ернеста бореться за сина вже 4 роки та що радить іншим

До Дня матері ТСН розповідає історії українських матусь: від мисливиць за «Шахедами» до «Київської Мадонни». Про що мріють та як наближають перемогу найголовніші люди у нашому житті.

Автор публікації
Фото автора: Олена Лоскун Олена Лоскун
Коментарі
Ельміра Баранова

Ельміра Баранова / © ТСН

Уже цієї неділі ми будемо відзначати День матері. Уперше офіційно його встановили у США ще у 1914-му, а Україна доєдналася до святкувань у 1999-му. Але зміст цього свята постійно змінюється. Тепер, коли триває війна, мами стали уособленням захисту, безпеки та незламності.

Про що вони мріють та як переживають ці нелегкі часи — розповіла кореспондентка ТСН Олена Лоскун.

Мисливиці за «Шахедами»: мами на варті неба

У Бучі на Київщині Людмила Лисенко (позивний «Люкс») та Вікторія Бойко («Хортиця») щоночі виходять на полювання. Вони — частина добровольчої мобільної вогневої групи, так звані «Бучанські відьми». Їхнє завдання — збивати ворожі дрони з 40-кілограмового кулемета «Браунінг».

Вікторія раніше керувала магазином, але коли син пішов вчитися на офіцера, вирішила теж стати до лав захисників. Людмила ж після безсонних ночей на позиціях встигає відвезти доньку на заняття зі скрипки, де іноді засинає прямо під звуки гам. Для них бути мамою — це і є мотивація захищати небо.

Віра, що сильніша за час: історія Ельміри Баранової

Вже 3 роки та 11 місяців Ельміра Баранова чекає на заповітне слово «мама» від свого сина Ернеста. Морпіх на позивний «Ерні» зник безвісти на Донбасі у червні 2022-го. Його кімната залишається такою ж, як і в день його від’їзду.

Ельміра не просто чекає — вона діє. Жінка постійно їздить на обміни полоненими, показуючи звільненим хлопцям фото Ернеста.

Ельміра Баранова, матір Ернеста: «Я гадаю, що це єдина можливість — дізнатися хоч якусь інформацію. І кілька разів ми її вже отримували. Я раджу іншим мамам жити не болем, а вірою. Адже якщо з вами щось станеться, хто ж буде боротися, повертати, нагадувати?»

Київська Мадонна: символ, що облетів світ

Образ Тетяни Блізняк знає весь світ. На другий день повномасштабного вторгнення вона, ховаючись від обстрілів у метро, годувала свою тримісячну доньку Марійку. Світлина журналістів надихнула художників на створення образу «Київської Мадонни», який тепер прикрашає храм у передмісті Неаполя.

Тетяна Блізняк, матір: «Це збірний образ усіх мам, які змушені захищати своїх дітей. Приємно, що мій образ став частинкою для натхнення».

Сьогодні Тетяна — мама вже двох донечок. Її старша Марійка мріє стати принцесою Ельзою, щоб «заморозити ракети, аби вони людей не вбивали». А маленька Софія вже знає: коли тривога — треба йти в укриття. Тетяна, як і мільйони інших мам, мріє лише про одне — щоб діти дізналися, що таке мир.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Вогонь слави в Києві! Послання Путіну від Зеленського! Парад "побєдобєсія" в РФ! ТСН 20:00 8 травня

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
107
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie