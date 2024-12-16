Вирішальний тиждень для Покровська: ворог кидає всі сили, щоб підійти якомога ближче до міста

Військові заявляють про те, що саме цей тиждень стане переломним для Покровська.

Росіяни встановили триколор на міській раді у Кураховому. Там тривають жорстокі вуличні бої. Не менш критичною залишається ситуація на Покровському напрямку, де ворог кидає всі сили, щоб підійти якомога ближче до міста. Тим часом в Курській області війська КНДР пішли в бій, серед них є вже перші вбиті.

Про все це детально розповіли журналісти в ексклюзиві TSN.ua.

Наступ на Покровськ

Покровський напрямок лишається одним із найскладніших на фронті. Генштаб повідомляє, що за останню добу наші захисники зупинили тут 32 штурми.

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Український військовий на позивний “Мучной” розповів, що у результаті боїв 14 грудня, росіяни були відкинуті від населеного пункту Піщане, що розташоване поруч із населеним пунктом Шевченко.

"Вони намагалися його штурмувати але ми дали їм п**ди! У полях відбувалася сильна заруба, в якій "ру**я" не вивезла, в свою чергу нам вдалося це дуже важко! У результаті бої змістилися у населений пункт Шевченко. На північ від селища теж ворога було відкинуто, працювали наші воїни злагоджено та ефективно. Бої зараз продовжуються, все буде добре!"

Наслідки обстрілу Покровська 3 грудня / Фото: Офіс Генерального прокурора

Однак вже 16 грудня “Мучной” заявив, що зараз накопичуються ворожі резерви там, де відбувалася наша наступальна атака на Шевченко, яка, цитую, трохи провалилася.

"Противник зміг втримати ключові позиції, з яких і буде відбуватися атака "ру**ків" найближчими днями. Також "ру**я" мала успіх південніше, взявши під контроль південну частину населеного пункту Даченське та змогли потіснити нас північніше. Ця неділя буде переломна, нам залишається тільки триматися та діяти повідомляючи, бо деякі фланги забувають маячити!"

Розвідка Британії повідомляє, що російські війська здобули нові успіхи на південь від ключового логістичного вузла в Донецькій області – Покровська. Зазначається, що наразі підрозділи окупантів знаходяться приблизно за 3 км від південної околиці міста, ймовірно, захопивши село Шевченко, розташоване на перетині двох важливих шляхів до нього. Про втрату населеного пункту Шевченко також заявив і ватажок так званої “ДНР” Денис Пушилін. Однак, українська сторона не підтвердила цієї інформації. Більше того, українські військові пишуть, що тривають бої в районі Шевченка. А для того щоб виправити ситуацію, українське командування перекинуло сильну бригаду. У повному складі зараз вона задіяна та вже розпочала атаку для того, щоб вибити росіян з цього села. З боку ворога працює авіація, арта та дрони.

Фото: Associated Press

Український військовий, лейтенант ЗСУ на позивний “Алекс” пише про те, що в районі н.п. Шевченко не було контрнаступу, як це описує більшість ЗМІ. Найкраще формулювання цих всіх подій – зустрічний бій, бо дії були направлені на зупинення просування противника та отримання тактичної переваги на підступах до Покровська.

"Вочевидь така бурна реакція вийшла через те, що командування СОУ дуже рідко, а точніше майже ніколи не вдається до більш маневрених бойових дій, тому такі дії викликали цілий фурор. Хоча так не повинно бути, такі оперативно-тактичні дії мають бути постійно, а не гра від оборони втупу, проте в нас досі бояться проявляти ініціативу та брати відповідальність на себе."

Фото: Associated Press

Додамо, що 13 грудня українські військові повідомляли, що ворогу до Покровська залишилося лише півтора кілометра. Саме Покровськ називають “Західними воротами” всього Донбасу. І його втрата буде означати втрату одного з ключових ключових вузлів комунікацій. Окрім того, 12 грудня стало відомо, що найбільший виробник сталі в Україні, група «Метінвест» Ахметова призупинила роботу вугільного майданчика в селищі Піщане біля Покровська, що забезпечував майже половину видобутку вугілля компанії в Україні. Шахта, що розташована приблизно за 10 км на захід від Покровська, є єдиним джерелом вугілля для виробництва коксу в Україні, що є ключовим компонентом у сталеварінні. Ця галузь є другою за значенням після сільського господарства, що приносить валютні надходження в країну.

Бої за Курахове

На Курахівському напрямку Сили оборони за останню добу відбили 32 атаки. Про це повідомляє Генштаб. Ворожі сили вже встановили триколор на міську раду у Кураховому. Телеграм-канал “Курахівський напрямок” повідомляє, що противник спрямувався на захід у напрямку населених пунктів Шевченко - Андріївка замість очікуваного виходу до траси Курахове -Запоріжжя.

"З одночасним ударом на Петропавлівку й Андріївку - це вихід у фланг всього угруповання, що обороняє Запоріжжя, в обхід всіх споруд, які зводили рік. Оточення Курахового виявилося відволікаючим маневром."

Український військовий на позивний “Мучной” заявив, що на Курахівському напрямку ворог повністю забрав висотки у місті, зараз за українськими силами залишається західна частина, яка є опорником, і це Курахівська ТЕС.

"Покинути цю зону можна тільки у тому вИпадку, якщо ворог займе населений пункт Дачне, який розташований біля траси Курахове-Запоріжжя. Сьогодні ворог здійснює атаки за цим напрямком та намагається зачепитися за крайні будинки! Також не зупиняються штурми населеного пункту Шевченко та північніше Слов'янки. Також ворог південніше річки Вовча з боку села Сухі Яли зміг зайти до Зеленівки та намагається закріпитися, якщо п***рня це зробить, то Курахівський котел буде незабаром! Від Зеленівки до Дачного приблизно сім кілометрів. Відходити з великого котла полями по вузькому проходу? Вважаю, що зверху не розуміють, як правильно воювати та не вміють цінити особовий склад."

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“Успенівський мішок”

Небезпечною залишається ситуація і в так званому “Успенівському мішку”, де Силам оборони України загрожує повне оточення в районі села Успенівка на південному заході від Курахового. Росіяни намагається замкнути ЗСУ у так званому «Успенівському мішку», усередині якого – сусідні населені пункти Єлизаветівка, Романівка, Веселий Гай та Ганнівка. Тим часом, в Оперативно-стратегічному угрупованні військ «Хортиця» заявили, що ЗСУ тут відбивають штурми.

"Наразі підрозділи Збройних сил України, що задіяні для проведення оборонних операцій на відповідній ділянці фронту, самовіддано відбивають російські штурми на околицях населених пунктів Успенівка, Ганнівка Трудове, Романівка, вживають необхідні заходи для протидії їх захопленню або оточенню противником."

Додамо, що видання Financial Times з посиланням на джерела повідомляє, що Командувача ОТУ "Донецьк" Олександра Луценка звільнили після стрімкого просування російсько-окупаційних військ до Покровська. На цю посаду призначили бригадного генерала Олександра Тарнавського. Видання пише, що українські війська під командуванням Луценка не змогли зупинити широкомасштабний наступ російських військ. А на зміну командувача особисто приїжджав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Торецький напрямок

Військовий на позивний “Мучной” повідомляє, що на Торецькому напрямку після встановлення контролю над шахтою «Центральна», ворог почав поступово зачищати західну та північні околиці міста. Українські захисники працюють по росіянам скидами та FPV.

Війська КНДР вступили в бій

14 грудня президент України Володимир Зеленський заявив, що вже є попередні дані про те, що росіяни почали застосовувати в штурмах солдатів із Північної Кореї – помітну кількість. Росіяни включають їх у зведені підрозділи та використовують в операціях у районах Курської області. Поки що тільки там. Але, є інформація про те, що можливе застосування й на інших ділянках фронту. Втрати серед цієї категорії вже теж помітні.

Додамо, що за даними ГУР, Владімір Путін поставив завдання вибити Сили оборони України на Курщині до інавгурації Дональда Трампа, яка відбудеться 25 січня. Ба більше, назвав це "святим обов’язком". Боєць “Айдару” Станіслав “Осман” розповів, що військові КНДР, цитую, - “це підготований, вмотивований та холоднокровний особовий склад, який добре володіє усіма видами озброєння радянського зразку, переймається за життя своїх побратимів і отримує жорстку демотивацію через втрати”.

"До дронів вони готовими не були і не будуть, зліплені з кісток і плоті, дохнуть так само, як і наші «братья», до всього цього додається надзвичайно х***ва координація, яка тільки погіршує їх становище. Свою інформаційну політику ру**я максимально спрямовує на возвеличення союзника та приписує йому «перемоги», за які здохло декілька сотень ру**і, але зрозуміло чому… в майбутньому, це допоможе їм отримати більше халявного мʼяса для фронту."

Військовий на позивний “Розвідник” також прокоментував появу бійців КНДР у штурмах.

"Смішно, коли говорять «та корейці тупі, вони нічого не шарять, вони не вміють воювати», побратими, розкажіть, скільки вони вам дронів збили? Памʼятаю той час, коли сміялись з «чмонь», але зараз чомусь не весело, особливо тим людям, які залишить без житла та всього свого життя. Як би там не було, але не потрібно недооцінювати противника, і говорити нашому населенню «все добре, вони не вміють воювати», самі сієте зерно радощів."

Тим часом журналісти-розслідувачі “Схем” 15 грудня отримали у своє розпорядження фото від джерел серед військових на Курському напрямку. На цих знімках, які журналісти наразі не можуть перевірити незалежно, результати кількох штурмів. Видно кілька десятків тіл на тлі розбитої техніки. Джерела «Схем» серед військових стверджують, що серед них – солдати з Північної Кореї, які діяли у зведених підрозділах армії Росії. Головне управління розвідки України повідомляє, що підрозділи армії КНДР доукомплектовують після втрат у штурмах на Курщині. Упродовж 14 та 15 грудня 2024 року в районах сіл Плєхово, Ворожба, Мартиновка Курської області підрозділи армії КНДР зазнали значних втрат ― йдеться про щонайменше 30 солдатів вбитими та пораненими.

Керівник Центру протидії дезінформації, лейтенант Андрій Коваленко заявив, що росіяни кидають в бій "кндрівців" на Курщині без бронетехніки.

"Тактика дій наступна: кндрівців накопичують в посадках і женуть на штурм вузьких ділянок із кількох напрямків одночасно. Втрати в них значні. Натомість, російські воєнкори намагаються уникати новин про невдачі військових КНДР, і роблять все, аби розповідати про їх «вдалі дії», приховуючи втрати."

Також він зауважив, що загиблих військових КНДР на Курщині більше, ніж на опублікованому нашими військовими знімку з дрона. Вони, цитую: зараз валяються в перемішку з росіянами. Втрати російських військ за крайні два дні штурмів йдуть на сотні. А тим часом Путін заявив, що Захід доводить Росію до червоної межі. Каже, що якщо США почнуть розгортати ракети середньої дальності, рф відмовиться від “добровільних обмежень” у цій сфері. Міністр оборони ерефії Бєлоусов заявив, що Росія має бути готовою до війни з НАТО в Європі в найближчі 10 років.

Нагадаємо, за словами голови Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочка, на Покровському напрямку росіяни накопичили велику кількість сил і засобів, щоб прорватися до самого міста.

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