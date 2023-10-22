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Ексчоловік Євгенії Емеральд зробив їй пропозицію в день народження колишньої: “Вирішив помститися”

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Ексчоловік Євгенії Емеральд зробив їй пропозицію в день народження колишньої: “Вирішив помститися”

Євгенія Емеральд / Фото: ТСН.ua

Євгенія розповіла, що вони одружилися з Євгеном трохи менше, ніж за місяць після знайомства.

Захисниця Євгенія Емеральд розповіла, що колишній чоловік Євген Стипанюк зробив їй пропозицію в день народження його колишньої дівчини.

В ексклюзивному інтерв’ю TSN.ua Євгенія зізналася, що від першого повідомлення від Євгена до пропозиції вийти за нього заміж минуло трохи менше місяця.

“Як виявилося пізніше, вже коли я від нього пішла, він зробив мені так швидко пропозицію не від великого кохання. А саме в день народження своєї колишньої дівчини. Я вважаю, це психічний розлад. Тобто він помститися вирішив їй так. Коли ми з нею спілкувалися цим літом, вона казала, що була шокована. Вони прожили три роки”, – розповіла Євгенія.

Вона додала, що її батьки теж дуже швидко одружилися і прожили в шлюбі 33 роки. Тому думала, що Євген  – її доля.

Нагадаємо, Євгенія Емеральд розійшлася з чоловіком майже через рік після весілля на фронті.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "ЄВГЕНІЯ ЕМЕРАЛЬД: Мовчати я не буду! Мій чоловік домагався жінок! Деяких - брав силою!"

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Дата публікації
Перегляди
271
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