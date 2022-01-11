Виривали волосся та розбили телефон: у Рівненській області лікарка та її мати покусали і побили жінку

Виривали волосся та розбили телефон: у Рівненській області лікарка та її мати покусали і побили жінку

Жінок оштрафували на 850 грн.

У селі Сопачів Володимирецького району Рівненської області лікарка та її мати відлупцювали жінку, яка сиділа в автомобілі.

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Про це йдеться у вироку Кузнецовського міського суду Рівненської області, повідомляє ТСН.ua.

За даними суду, лікарка-хірургиня, яка працює КНП "Володимирецька багатопрофільна лікарня", та її мати біля магазину в селі Сопачів Рівненської області побили жінку, яка сиділа в автомобілі.

Потерпіла розповіла, що вона приїхала на авто із чоловіком до магазину. Вона залишилась сидіти у салоні. Тоді до неї підбігла спочатку медикиня, а потім її мати. Підозрювані били жінку кулаком, виривали волосся, кусали та нібито навмисно розбили її iPhone. Жінку врятував чоловік, який повернувся з крамниці. Після побиття потерпіла звернулась за медичною допомогою. У неї діагностували легкі тілесні ушкодження.

Підозрювані відмовились свідчити у суді. Також невідома причина нападу на жінку.

Потерпіла вимагала стягнути з нападниць 1504 грн. за лікування, понад 12 тис. грн за поламаний телефон та 80 тис. грн моральної шкоди.

Суд визнав жінок винними за ч.2 ст.125 КК України. Вони повинні сплатити по 850 грн штрафу. Також жінки повинні заплатити потерпілій 1504 грн матеріальної та 5 тис. грн моральної компенсацій.

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