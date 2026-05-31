Вірменія між ЄС і Росією: що змінюється у Єревані вже зараз — ексклюзивне інтерв’ю з послом ЄС

Посол ЄС розповів, про що Вірменія домовляється з Європою.

Для Васіліса Марагоса, голови Представництва ЄС у Вірменії, значення цього моменту виходить за рамки дипломатії.

«Вірменія надіслала важливе повідомлення Європі», — сказав він в ексклюзивному інтерв’ю трьом європейським ЗМІ, серед яких був і сайт TSN.ua.

Журналісти мали можливість обговорити нові економічні та інфраструктурні можливості, а також стратегічні зусилля країни щодо диверсифікації економіки.

Ви нещодавно сказали, що відносини між ЄС та Вірменією тісніші, ніж будь-коли раніше. Чи наближає це Вірменію до європейського майбутнього? І як ЄС планує допомогти Вірменії зміцнити свою економіку та зменшити можливі ризики, пов’язані з її залежністю від Росії?

Ми розпочали процес зміцнення відносин між Вірменією та ЄС у всіх їхніх вимірах. Це було завдання, поставлене нам лідерами держав-членів ЄС у Європейській Раді. Виходячи з цього, ми співпрацюємо з Вірменією, намагаючись визначити, що ми можемо зробити разом. Це вже призвело до запуску кількох флагманських проектів з Вірменією протягом останніх трьох років.

Основним інструментом, який ми використовуємо, є План стійкості та зростання у сумі 270 мільйонів євро. Його було оголошено у квітні 2024 року, і зараз він близький до впровадження. План спрямований на зміцнення країни в економічній та енергетичній сферах, підтримку суспільства, а також на посилення приватного сектору та інфраструктури.

Що це означає на практиці для економіки Вірменії?

Що стосується торгівлі та енергетики, я можу назвати деякі з наших пріоритетних напрямків.

Перше — це підтримка впровадження європейських стандартів, що дозволяє вірменським товарам та продукції вийти на нові ринки.

Вірменський уряд хоче мати диверсифіковану економіку, коли йдеться про ресурси, але також і про результати, коли ми обговорюємо торгівлю, соціальні інвестиції. І ми їм у цьому допомагаємо.

Звичайно, коли йдеться про Росію, про яку ви згадали, ми співпрацюємо з Вірменією, щоб запобігти обходу санкцій.

Важливо і забезпечити дотримання санкцій щодо товарів подвійного використання та інших товарів, на які поширюються санкції, і Вірменія дуже віддана цьому. Можливо, все ще виникнуть деякі труднощі, але загалом, я вважаю, що це визначальна сфера двосторонньої співпраці.

Чи можете ви навести конкретний приклад?

Тільки минулого року ми надали технічну допомогу понад 40 підприємствам щодо експорту на інші ринки. Ці компанії можуть збільшити свій експорт до ЄС.

Це показує, що потенціал є, але він також потребує інвестицій.

Яку підтримку ЄС надає приватному сектору Вірменії?

Зовсім нещодавно ми підписали гарантійну угоду разом з віце-президентом Європейського інвестиційного банку Карлом Нехаммером.

Ми співпрацюємо з банківським сектором, щоб підтримувати приватний бізнес. Загальний обсяг підтримки приватного сектору від Європейського інвестиційного банку за останні два роки склав 330 мільйонів євро. Було створено понад 27 000 робочих місць.

Отже, існує низка інструментів, які використовуються для підтримки конкурентоспроможності вірменської економіки.

І, звичайно, кінцевий результат також залежить від новаторського духу та підприємницького підходу вірменського народу.

Енергетична безпека залишається однією з ключових вразливостей Вірменії. Що робить ЄС у цій галузі?

Коли йдеться про енергетику, є дві теми. Ми інвестуємо у взаємопов’язаність.

Причина — дуже важливий поточний проект. Кавказька мережа передачі енергії. Загальні інвестиції становлять понад 500 мільйонів євро. Вона розроблена для модернізації спільної електромережі з Грузією, що дозволить експортувати відновлювану енергію з Вірменії.

У цю сферу було вкладено багато інвестицій, щоб співпрацювати з Грузією, оскільки між країнами знаходиться єдиний кордон на Захід, який зараз відкритий.

А потім, звичайно, інші ринки, зокрема, підводний цифровий кабель Black Sea Digital Connectivity, який є вигідним маршрутом. Його ще не побудовано. Він з’єднає Південний Кавказ та ЄС (прокладання високовольтних кабелів допоможе передачі «зеленої» електроенергії).

Вірменські чиновники часто говорять про нормалізацію відносин з Туреччиною як про стратегічно важливу річ. Чи вважає ЄС можливе відкриття кордонів та транспортних сполучень між Вірменією та Туреччиною реалістичною перспективою в найближчі роки?

Звичайно. Абсолютно реалістично.

ЄС та Вірменія підписали на саміті документи про партнерство. Фото: ec.europa.eu

Чи відіграє ЄС якусь роль у цьому процесі?

ЄС не бере участі у двосторонніх переговорах між Туреччиною та Вірменією. Але ЄС відіграє дуже важливу роль у сприянні ширшому міжрегіональному взаємозв’язку.

Будуть проведені подальші форуми, в яких братиме участь Вірменія, а також інші країни регіону.

Тож це стосується не лише Вірменії. Йдеться про з’єднання Вірменії як вузла з рештою Середнього коридору (транскаспійський міжнародний транспортний маршрут — TITR — мова про створення нового транспортного та торговельного маршруту в обхід Росії, який з’єднує країни Центральної Азії та Кавказу з Європою через територію Вірменії — авт.).

Безумовно, відкриття кордону між Вірменією та Туреччиною створило б більше можливостей, зокрема для місцевих громад.

До речі, протягом останніх кількох років ми підтримували співпрацю між організаціями громадянського суспільства та торговими палатами по обидва боки кордону. Ми також готові використовувати наші фінансові інструменти для сприяння інвестиціям — не лише в інфраструктуру, а й у розвиток приватного сектору.

Одним із важливих результатів саміту ЄС-Вірменія стало оголошення про те, що ми збираємося працювати над будівництвом трьох прикордонних переходів. Один з них — з Азербайджаном на півдні.

Два інших стосуються вірмено-турецького кордону. КПП Маркара, де вже існує певна інфраструктура, але ми готові підтримати її розширення.

Другий — Ахурик, який, як очікується, стане новим прикордонним переходом між Карсом та Гюмрі. Це конкретні проекти, які зараз розробляються спільно з міжнародними фінансовими установами.

Вірменія наближається до парламентських виборів, які відбудуться вже 7 червня. Які результати свідчили б про успішність?

Знаєте, ми дуже зацікавлені у партнерстві з Вірменією та вірменським народом.

Тож нам, звичайно, дуже цікаво знати, якої політики дотримуватиметься майбутній уряд щодо співпраці між ЄС та Вірменією.

Але ми позапартійні, коли йдеться про вибори. Вірменський народ має голосувати та вирішувати майбутнє своєї країни самостійно.

Наша роль полягає в підтримці інституцій, які піклуються про чесність виборів. Йдеться про обмін нашим досвідом, який може бути корисним для вірменських інституцій і який вони можуть використовувати на свій розсуд.

Підтримка Європейського Союзу використовується для зміцнення вірменських інституцій, для їхньої підготовки до вирішення конкретних викликів, з якими вони можуть зіткнутися. Викликів, пов’язаних, наприклад, з кібербезпекою, або викликів, пов’язаних з незаконним фінансуванням.

Також ми мали певну співпрацю, коли йшлося про підтримку проти маніпуляцій з та іноземне втручання.

Чи буде міжнародний моніторинг?

Так. Також, наприклад, буде місія зі спостереження за виборами від ОБСЄ/БДІПЛ.

Звичайно, ми співпрацюватимемо з ними, оскільки вони спілкуватимуться з багатьма різними зацікавленими сторонами для оцінки виборчої ситуації. Але вони є незалежною місією, і їхня роль полягає виключно у спостереженні.

У чому була символічність першого в історії саміту ЄС-Вірменія та саміту ЄПС для міжнародного позиціонування Вірменії?

Я думаю, що ми надіслали вірменському суспільству послання солідарності та підтримки.

Ми також вперше приймали високопосадовця з Канади. Це був ще один важливий сигнал.

Але я також вважаю, що Єреван передав Європі меседж про те, що Вірменія тут, Вірменія існує, Вірменія може бути в центрі європейських подій.

І я впевнений, що коли політичні лідери обговорюють питання, які хвилюють громадян, саме в цьому полягає демократія.

Автор: Ольга Консевич

