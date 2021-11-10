Вирок для ката донецької в'язниці "Ізоляція": в Маріуполі обирають запобіжний захід для "Палича"

Вирок для ката донецької в'язниці "Ізоляція": в Маріуполі обирають запобіжний захід для "Палича"

Куликовського затримала СБУ.

У середу, 10 листопада, в Маріуполі обирають запобіжний захід для "Палича" - головного ката "Ізоляції" - донецького концтабору для полонених українців. Російського найманця Дениса Куликовського СБУ затримала напередодні в Києві.

Що відомо наразі, розповіла кореспондентка ТСН.14:00 Наталя Нагорна.

Запобіжний захід обирають у Приморському районному суді Маріуполя. Затриманого привезли з Києва в Донецьку область вночі. Дорога тривала понад 12 годин.

До слова, Палич дуже змінився - сильно схуд. Він сказав, що з журналістами спілкуватися не буде. Мовляв, все розкаже потім. Під час засідання сказав, що протягом останніх двох років жив у Києві, не працював. За словами Куліковського, винаймати різні квартири для проживання йому "допомагали знайомі". Підтвердив, що його затримала СБУ.

Затриманий сказав, що його син разом з дітом перебуає в окупованому Донецьку, а дружина - в СІЗО в "ДНР".

Затримання ката | в Маріуполі обирають запобіжний захід для Палича

На запитання, що таке для нього "Ізоляція", сказав: "Це погане місце".

Нагадаємо, понад пів сотні людей заявляли про катування цією людиною. Своєю чергою, Денис Куликовський просить для своїє безпеки запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Читайте також:

Колишній бранець "Ізоляції" Асєєв прокоментував затримання головного ката донецької в'язниці

"Брав безпосередню участь у вбивствах і катуваннях": в СБУ підтвердили затримання бойовика Куликовського

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання