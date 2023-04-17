Вирок оголосили невідомо кому: суд в Ірані через збиття літака МАУ оповитий таємницями

Десятеро підсудних і вкрай мало подробиць про трагедію. Суд в Ірані виніс вироки у справі про збиття українського Боїнга у січні 2020 - ракетами, випущеними Корпусом вартових ісламської революції. Обвинувачені отримали від 1 до 13 років за ґратами, йдеться в ТСН.

Три дні заперечували свою причетність до катастрофи, і ще майже три роки шукали винних. Іранський суд зрештою виносить вирок військовослужбовцям сил протиповітряної оборони країни і запевняє, що саме ці люди 8 січня 2020 збили над Тегераном ракетами літак, який належав авіакомпанії МАУ. Тоді загинули 167 пасажирів та 9 членів українського екіпажу.

Імен засуджених у Тегерані не розголошують, лише тюремні терміни - від одного року до 13 - для головного обвинуваченого, командира системи оборони. “Ніхто не знає, хто опинився на лаві підсудних. Іранська влада робить все для того, щоб приховати винних в трагедії. Не погодилася на залучення третьої сторони до розслідування, не розкриває осіб засуджених, просто сказала, що є 10-ть людей…”, - каже заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов.

Коментар іранської влади з приводу настільки резонансного вироку дуже короткий. “Ми запросили Сполучені Штати як країну, відповідальну за проєктування та будівництво літака, і Україну як країну, яка зареєструвала та використовує літак, взяти участь у цьому розслідуванні” - каже голова комітету з розслідування авіатрощі.

Заступник директора Центру близькосхідних досліджень нагадує, що іранська влада вже не вперше бреше у цій справі. Тільки зараз у неї додалося мотивації. “Ці розмови, що вони когось запрошували, це ще одне свідчення того, як вони намагаються вибудувати лінію захисту у передчутті того, що буде Міжнародний суд ООН і подальше розслідування…”, - переконують у відомстві.

Серед жертв, окрім українців, були громадяни Ірану, Канади, Великої Британії, Афганістану та Швеції - родини яких вимагають відповідей. У січні Україна разом з рештою партнерів ініціюювала арбітражний розгляд суперечки. Іран має ще близько трьох місяців, аби погодитися на арбітраж. Після цього спір можна буде передати до міжнародного суду ООН та звернутися до Міжнародної організації цивільної авіації.

Окрім справедливого розслідування, родини жертв хочуть і компенсацій. Досі домовитися про гідний розмір виплат з Іраном не вдавалося. “Зараз влада Ірану всупереч практиці і закону намагається поодинці висмикувати родини, пропонуючи їм по 150 тисяч доларів або еквівалент в євро компенсації за їхні жертви. Йдеться про родини з Канади та Нідерландів”, - каже Данилов.

Від початку повномасштабного вторгнення надії на переговори з державою, яка публічно закликала до миру, а сама - таємно поставляла зброю Росії, майже не лишилося. Умовами для повернення взаємодії з Іраном бодай на минулий рівень, кажуть експерти, - стали б програш Росії у війні, чи падіння нинішнього іранського режима.

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