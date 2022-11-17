Вирок у справі MH17 оголошено: коли на лаві підсудних будуть замовники – керівництво РФ

Окружний суд Гааги (Нідерланди) оголосив вирок у справі щодо катастрофи пасажирського Boeing-777 рейсу MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines, що летів з Амстердама до Куала-Лумпура.

Літак був збитий 17 липня 2014 року. Загинуло 283 пасажирів та 15 членів екіпажу з десяти країн.

Знадобилося більш ніж вісім років, щоб встановити істину, яка й так є всім очевидною. Яким же є вирок суду, який почав розгляд справи ще в березні 2020 року? Точно не таким, як сподівалися українці та родичі загиблих. Росію, її військове керівництво й особисто Путіна не притягнуто до кримінальної відповідальності. Та й, направду, це не було предметом розгляду Окружного суду Гааги.

До довічного ув’язнення засуджено трьох осіб: двох громадян РФ – Ігоря Гіркіна й Сергія Дубинського, та українця Леоніда Харченка. Саме вони безпосередньо причетні до транспортування російського ЗРК "Бук" і курували запуск ракети, яка й збила пасажирський літак. Водночас ще одного обвинуваченого – Олега Пулатова – суд виправдав за браком доказів.

ТСН.ua зібрав все, що треба знати про цю катастрофу, головні висновки вироку Окружного суду Гааги та чому для Росії та Путіна це ще не кінець.

Основні факти про катастрофу

Коли сталася трагедія? Пасажирський Boeing-777 рейсу MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines, що летів з Амстердама до Куала-Лумпура, був збитий 17 липня 2014 року. Загинуло 283 пасажирів та 15 членів екіпажу з десяти країн: 196 громадян Нідерландів, а також Малайзії, Австралії, Індонезії, Великої Британії, Німеччини, Бельгії, Філіппін, Канади та Нової Зеландії.

Хто, де і чим збив літак? Місце аварії літака – неподалік непідконтрольного на той час Україні села Грабове в Донецькій області. Пасажирський Boeing був збитий ракетою російського ЗРК "Бук", який належав 53-й курській бригаді протиповітряної оборони ЗС РФ. Його доставили з Росії до району населеного пункту Первомайське (Донецька область), яке вже від травня 2014 року контролювалося проросійською "ДНР".

Як довго тривало слідство? В серпні 2014 року, менш ніж через місяць після катастрофи, була створена міжнародна Спільна слідча група (JIT), куди увійшли представники Нідерландів, Малайзії, Австралії, Бельгії та України. Цілих п’ять років JIT збирала докази. Саме нідерландський прокурор очолив JIT, бо переважна більшість загиблих (196 осіб) були громадянами Нідерландів. І саме тому слухання відбувалися в Окружному суді Гааги.

Коли почався судовий процес? Перше засідання відбулося 9 березня 2020 року. Останнє, формальне, яке тривало менше 5 хвилин, – 22 вересня 2022 року. Цілих два з половиною роки знадобилося, щоб суд нарешті ухвалив вирок.

Символізм судового процесу. Будівля Окружного суду, в якому весь цей час відбувалися слухання у справі про збиття пасажирського літака рейсу MH17, знаходиться біля Національного меморіалу пам’яті загиблим. Це величезна територія біля міжнародного аеропорту "Схіпхол", звідки й злітав літак, де висаджено 298 дерев. Кожне має своє "ім’я" – це імена та прізвища загиблих у цій жахливій трагедії. Ще тут висадили соняшники, бо уламки літака знайшли в соняшниковому полі у Донецькій області. В центрі меморіалу розташований невеличкий амфітеатр із півкулею, на якій викарбувані імена всіх загиблих. А на коричневій стіні поруч є отвір – через нього спрямовується світло, яке вказує шлях до України.

Також читайте Пожиттєве ув'язнення: Гіркіну та двом його підручним оголошено вирок у справі рейсу MH17

Кого засудили? На засіданні 17 листопада 2022 року Окружний суд Гааги по суті задовольнив прохання прокуратури та українського слідства. До довічного ув’язнення заочно засудили двох громадян Росії – Ігоря Гіркіна та Сергія Дубинського, та українця Леоніда Харченка. Останні двоє, на думку суду, брали безпосередню участь у транспортуванні ЗРК "Бук" до місця пуску ракети (вони, до речі, воювали в Чечні й Афганістані – ред.), а Гіркін – курував її запуск.

Головне з вироку суду

По-перше, суд постановив, що Boeing рейсу MH17 був збитий ракетою ЗРК "Бук", яка була випущена з боку населеного пункту Первомайське. Від травня 2014 року він контролювався "ДНР", яку в свою чергу контролювала Росія, і багато бойовиків "ДНР" мали російське громадянство. Такого висновку суд дійшов на основі численних супутникових знімків, перехоплень телефонних розмов та інших вагомих доказів.

Суддя, зачитуючи вирок у цій частині, наголосив, що Бородай (Олександр Бородай, наразі він депутат Держдуми РФ, а в липні 2014 року був так званим керівником "уряду "ДНР" – ред.) майже щоденно контактував із Владиславом Сурковим (архітектор окупації Росією Криму та Донбасу – ред.), називаючи його "нашою людиною у Кремлі". А після катастрофи рейсу MH17 Бородай тедефонував до Москви за вказівкою, наголошуючи, що хоче поговорити з "начальником".

По-друге, як вже зазначено вище, до довічного ув’язнення засуджено двох громадян Росії – Ігоря Гіркіна й Сергія Дубинського, та українця Леоніда Харченка. Останні двоє, на думку суду, брали безпосередню участь у транспортуванні ЗРК "Бук" до місця пуску ракети, а Гіркін – курував її запуск.

Тобто Дубинський та Харченко виконували накази Гіркіна. Проте, за словами судді, Гіркін не віддав прямого наказу збити пасажирський Boeing рейсу MH17, бо ціллю були військові, а не цивільні літаки. Втім, на думку суду, це жодним чином не применшує провини обвинувачених.

"Всі вони винні 298 разів", – заявив головуючий суддя.

Реакція України й Нідерландів

Одразу після оголошення Окружним судом Гааги вироку у справі про катастрофу рейсу MH17 Володимир Зеленський написав у Twitter:

"Важливе рішення суду в Гаазі. Перші вироки у збитті MH17. Але необхідно, щоб на лаві підсудних опинилися й замовники, бо відчуття безкарності веде до нових злочинів. Маємо розвіяти цю ілюзію. Покарання за всі російські звірства – і тодішні, і нинішні – буде неминучим".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також написав у Twitter:

"Вітаю перші вироки за збиття MH17. Титанічна спільна робота України, Нідерландів, Бельгії, Австралії, Малайзії. Ці рішення надсилають сигнал РФ: жодна брехня не допоможе уникнути правосуддя. Вся вертикаль командування російських злочинців має бути притягнута до відповідальності".

Висловився й міністр оборони України Олексій Резніков:

"Ми вітаємо рішення Окружного суду Гааги в Нідерландах у справі MH17. Суд підтвердив висновки JIT: MH17 був збитий російською системою "Бук". Винні засуджені до довічного ув'язнення та зобов'язані виплатити компенсацію. Але ні держава-терорист, ні її військові злочинці не готуються каятися і відбувати покарання. Навпаки: вони скоюють нові злочини – вбивства, тортури та катастрофи. Тільки перемога України над росією дозволить виконати рішення суду".

Але вирок Окружного суду Гааги, оголошений 17 листопада, – ще далеко не крапка в цій жахливій трагедії. За словами прем’єра Нідерландів Марка Рютте, цей вирок не є остаточним – це не кінець.

"Вирок у справі MH17 був довгоочікуваним. Дуже добре, що ця точка нарешті була досягнута. Це ще один крок на шляху до правди й справедливості для жертв та їхніх близьких. Але це також ще один важкий і тривожний день для багатьох близьких і друзів 298 людей, які втратили життя в той жахливий день, 17 липня 2014 року".

Що далі?

Всі ці довгі вісім років у численних інтерв’ю родичі загиблих доволі прямо говорили, що саме Росія є відповідальною за смерть їхніх близьких. Наприклад, громадянин Нідерландів Ентон Котте, який втратив у цій жахливій катастрофі сина, невістку й шестирічного онука, неодноразово висловлював надію, що буде покаране й вище керівництво РФ.

Але не все так просто.

По-перше, вище політичне й військове керівництво РФ не можуть притягнути до відповідальності з огляду на право дипломатичного імунітету.

По-друге, ще 2015 року Росія заблокувала в ООН рішення щодо створення міжнародного трибуналу по катастрофі рейсу MH17. Проте це не означає, що Міжнародний кримінальний суд не може розглянути цю справу. Основою для такого позову в майбутньому можуть стати рішення ЄСПЛ у справах родичів загиблих та позову держави Нідерланди проти Росії.

По-третє, оголошуючи вирок, головуючий суддя не виключив, що підозрюваних у справі про збиття рейсу MH17 може бути більше трьох.

По-четверте, Україна вже має процес проти РФ в Міжнародному суді ООН, де справа по катастрофі рейсу MH17 є дуже важливим епізодом.