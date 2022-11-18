Вирок у справі збиття боїнга рейсу MH17: що кажуть родичі загиблих про результати восьмирічного процесу

Судді зачитали вирок у найгучнішій справі в історії Нідерландів - справі про збиття Boeing-777 рейсу MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines, що летів з Амстердама до Куала-Лумпура 17 липня 2014-го. Трьох високопосадовців "ДНР" засудили довічно, одного виправдали.

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Прокуратура просить довічного ув’язнення для всіх чотирьох обвинувачених, яких судять заочно. Ватажкам так званої "ДНР" - росіянам Ігорю Гіркіну, Сергію Дубинському та Олегу Пулатову, а також українцеві Леоніду Харченко, який воював на боці бойовиків, закидають збиття пасажирського літака Малазійських авіаліній. У боїнг, коли він пролітав над Донеччиною, поцілили ракетою з російського комплексу БУК. З 298 пасажирів з усього світу, які перебували на облавку, не вижив ніхто. Розслідування триває вже вісім років, а перше засідання суд провів 2020-го.

Понад дві години сотні міжнародних журналістів слухли вирок у спеціально зведеномупресцентрі. Більшість у навушниках, бо суддя говорить нідерландською. Переклад доступний двома мовами: англійською і російською.

Остання потрібна, аби суддю зрозуміли обвинувачувані, яких у залі немає. Співпрацювати зі слідством погодився тільки Пулатов. Він єдиний, хто сьогодні має адвокатів. Тільки його суд виправдовує. Мовляв, доказів проти росіянина було недостатньо. "Так, суд справді заслухав адвокатів Пулатова, але окрім цього ми провели власне рослідування, яке призвело до зняття обвинувачень", - заявив речник суду Поль Роувен.

Гіркін, Дубинський і Харченко, які запрошення нідерландців проігнорували, отримують максимальне довічне ув’язнення. Тепер під час перетину кордону цивілізованої країни їм загрожує пожиттєвий арешт. Однак, куди більше присутніх хвилює постійне згадування у тексті вироку країни-терористки. Бойовики звітували, що до Москви зенітно-ракетний комплекс прибув з Росії. Саме там же його намагалися заховати після скоєння злочину.

Суддя говорив дві години. Тим часом родичі жертв не ймуть віри, що після восьми років російської брехні нарешті чують правду:

"У мене немає слів, просто немає слів".

"Ми отримали буквально отаку стопку документів як вердикт. Звичайно, знадобиться кілька днів, щоб все це просто прочитати".

Найголовніше - вже зрозуміло, каже захист. "Це - перший раз, коли офіційний суддя сказав щось про причетність Росії. Ба більше - про те, що Росія причетна до вбивства 298 людей без жодного сумніву", - наголосив адвокат родичів Птер Лангстрат.

Антон Коте, представник спілки родичів каже, що причетність Росіі - це найважливіше з того, що озвучив сьогодні суддя: "Тепер ми можемо розказати всьому світові, що зробила Росія, а також змусити її взяти на себе відповідальність".

Натомісь для нідерландської прокуратури робота тільки починається. Адже замовників у нинішньому вироку немає.

"Розслідування продовжується. Нам потрібно визначити, хто був у БУКу, хто дозволив привезти цю установку на схід України. Ми очікуємо, що вже на початку наступного рок зможемо оголосити результати цього розслідування", - каже керівник спільної слідчої групи у справі МН17 Дігна ван Бутцелар.

Аби оскаржити вирок щодо Пулатова, у прокуратури є два тижні. Чи подаватимуть апеляцію троє заочно довічно засуджених, які це засідання як і всі попередні проігнорували, - невідомо.