Скандал через вірш із заплющеними очима: вчительці зробили зауваження, а психологиня каже – це травматичний досвід

Серед батьків школярів в Україні продовжується хвиля обурення. Мама п'ятикласниці київського ліцею №142 розповіла в Мережі, що вчителька зарубіжної літератури нібито занижує оцінки учням за читання віршів напам'ять, якщо вони це роблять із відкритими очима. Тобто дитина має записати на відео, як читає вірш із заплющеними очима і відправити запис вчительці.

Під постом Тетяни Крамар у Facebook-групі "Батьки SOS" інші батьки написали сотні коментарів. Виявилося, що таке практикують вчителі по всій країні.

"У нас проблема, що взагалі не можемо ті вірші відзняти, істерика постійно. Дитина сором'язлива і навіть просто не дає себе знімати, фотографувати. А зняти відео для вчителя - постійно сльози", - розповіла мама школяра Ольга Савченко.

Жінка на ім'я Ірина Кузнєцова написала, що вчителька української літератури вимагала, щоб дитина на відео не просто заплющила очі, а стояла, було видно її руки, волоси прибрані за вуха.

"Щоб зняти ці кляті відео витрачали півдня", - додала мама.

"Харків, гімназія №12. Постійно практикують вірш із заплющеними очима. Жахливе видовище, наче катування", - розповіла Вікторія Сидоренко.

І подібних коментарів багато. Батьки обурені і називають такий метод перевірки домашнього завдання приниженням та недовірою до учнів. Утім, є й ті, хто підтримують подібне ноу-хау.

"Взагалі не бачу тут приниження, маємо умови, які ніхто не обирав, і треба якось пристосовуватись і вчитись", - написала користувачка Яна Невзорова.

Що кажуть в ліцеї

Директорка ліцею №142 Ірина Сільвестрова запевнила ТСН.ua, що мама учня написала пост в Мережі на емоціях, не розібравшись у ситуації. За її словами, вчителька знизила оцінку учениці з іншої причини. Але зауваження педагогу все-ж таки зробили.

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"Це зауваження зроблено. Вчителька з великим досвідом. І вона іноді каже, якщо ви хочете, щоб я вам точно вірила, можете заплющити очі. Ось таким чином. Але в коментарях до оцінки не було написано "за те, що ти не заплющила очі, тобі виставили таку оцінку". У коментарях жодного слова про це немає", - зазначила Сільвестрова.

Мама п'ятикласниці Тетяна Крамар у коментарі ТСН.ua підтвердила, що конфлікт вичерпано і видалила свій пост у Facebook.

"Ми поговорили з вчителем зарубіжної літератури. Абсолютно адекватна вчителька. Дійсно, там ситуація не зовсім вірна. Вчителька сказала, що діти її неправильно зрозуміли. Вона вказала на помилки дитини у вимові деяких слів та наголосах, тому така оцінка... З приводу заплющених очей ми з вчителем абсолютно порозумілися", - сказала жінка.

Вчителі використовують такий метод ще з пандемії

Учениця 11-го класу однієї з шкіл Дніпра розповіла ТСН.ua, що такий метод перевірки домашнього завдання вчителі літератури та іноземних мов використовують ще з "дистанційки" під час пандемії коронавірусу.

"Дивлячись, який вчитель. Є вчителі, які кажуть просто записувати себе на відео, а є - на уроках розповідати. Якщо не хочеш записувати відео - одиниця за невиконане завдання. Одна вчителька німецької у школі змушує здавати тексти напам'ять онлайн на уроках із заплющеними очима", - розповіла Марія.

Дівчина жартує, що більшість старшокласників не обурює такий метод перевірки, адже вони вигадують, як текст все-ж таки прочитати.

"У TikTok є маска із закритими очима. На відео не видно, що це вона. Знімаєш себе з відкритими, а виходить з закритими", - сміється Марія.

Думка психолога

Дитяча психологиня Ірина Ситкарева пояснила ТСН.ua, що такий метод виконання домашнього завдання викликає в дітей підвищення тривоги. Адже людині непритаманно щось робити із заплющеними очима.

"Спробуйте самі з кимось говорити, не бачачи нічого. Тривога миттєво підвищується. Особливо зараз це складно, і якщо дитина має складнощі із засинанням, що є ознакою підвищеної тривоги, чи травматичний досвід, заплющити очі дуже тяжко", - зазначила психологиня.

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За її словами, прохання вчителів зумовлено недовірою до учнів. І це звичайно, може розглядатися як певна проблема у їх стосунках, додала Ситкарева.

"Коли немає довіри, стосунки стають формальними. І якщо це так відчувається дітьми, то і навчання може "не зачіпати". А то ж є література, поезія - те, що якраз про почуття і стосунки, а не про просто завдання для тренування пам’яті", - додала психологиня.

Варто зазначити, що згідно з критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів, затверджених Міністерством освіти та науки України, щоб отримати найвищий бал, школяр має артистично, виразно і без помилок прочитати вірш напам'ять. Про очі дитини в жодних документах не йдеться.

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