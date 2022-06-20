Виручені кошти підуть на бронежилети захисникам: замовники з усього світу хочуть вишиванки-бандерівки

У Чернівцях благодійники створюють лімітовану колекцію чоловічих гаптованих сорочок, подібних, що була у провідного керівника ОУН Степана Бандери. Усі кошти від їхнього продажу підуть на захист для бійців, що воюють на передовій.

Вишиванку провідника ОУН відтворили львівські майстрині за єдиною світлиною, на якій Степан Бандера в національному вбранні. Схемою поділилися з чернівчанками, які взялися відшити сотню таких.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Вишивинки-бандерівки ще в роботі, а замовлення і кошти на них уже надходять з усього світу. Тож перші 25-ть бронежилетів уже придбані й вирушили до наших бійців у Сєвєродонецьк.

Одна із майстринь Ганна Кривобок розповідає, що одна сорочка відшивається не менше одного дня. "Ми не думали, що так скоро всі зголосяться і оплатять. Ми будемо працювати у дві-три зміни, щоб скоріше зробити", - запевнила вона.

Ініціаторка проєкту Лєся Воронюк додала, що зараз дизайнери працюють над жіночою версією, це буде така собі вишиванка-бандерівна. Вона дещо відрізнятиметься, буде використано той самий орнамент, але застібки будуть на спині – це буде така вишукана жіноча версія.

Нагадаємо, як раніше писали, новоспечена зірка Мережі - кіт Бандера із Прикарпаття, знову здивував своїм креативним образом. Цього разу кумедний кіт приміряв військовий лук із українським пікселем.

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