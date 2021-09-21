"Вірус мутуватиме": лікар-інфекціоніст назвав єдиний спосіб, як вберегтися від інфікування COVID-19

Без вакцинації в Україні загострюватиметься епідеміологічна ситуація.

Єдиний спосіб вберегтися від коронавірусу та від поширення його нових мутацій - це вакцинація.

Про це в бліцінтерв'ю ТСН.ua розповів головний лікар Львівської обласної інфекційної лікарні Сергій Федоренко.

"Вчергове звертаюсь до людей: найкращий спосіб уникнути коронавірусу та його тяжких наслідків – це зробити щеплення від COVID-19. Бо іншого шляху, як виробити колективний імунітет, в країні немає. І він рано чи пізно досягнеться двома шляхами: або вакцинацією, або великою кількістю людей, які захворіли вперше. Бо той відсоток вакцинованих в Україні – це дуже мало, бо щоб виробився колективний імунітет треба 70% і більше вакцинованих. А чекати і наражати на небезпеку себе і своїх родичів чи близьких – це точно неправильний шлях", - пояснив Сергій Федоренко.

Медик наголосив, що якщо українці не вакцинуються, то є велика ймовірність поширення COVID-19.

"Ми перебуваємо на черговому етапі загострення епідеміологічної ситуації, коли спостерігається дійсно збільшення кількості хворих на коронавірус. Як буде розвиватись ситуація, складно сказати, оскільки ми не знаємо динаміки щодо кількості громадян, які вакцинуватимуться. І чим швидше українці зрозуміють, що вакцинація потрібна, і зроблять щеплення, тим менша ймовірність збільшення хворих. Якщо буде нехтування і своїм здоров’ям, і оточення, то вірус виживе і з’являтимуться нові мутації, які пристосовуватимуться до вакцин, і цей ланцюг розтягуватиметься. Інших варіантів, як вакцинація заради колективного імунітету, наука не придумала, і не варто обманювати себе чи епідеміологічний процес, бо це дорога в нікуди", - пояснив інфекціоніст.

Нагадаємо, головний інфекціоніст Львівщини, очільник Львівської обласної інфекційної лікарні Сергій Федоренко розповів, скільки потрібно часу, щоб вилікувати COVID-19.

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