"Вірусна" вакцина, виготовлена за класичною технологією: як працює CoronaVac

"Вірусна" вакцина, виготовлена за класичною технологією: як працює CoronaVac

Технологія, за якою була створена CoronaVac, використовуються вже десятків років.

Однією з вакцин проти коронавірусу, які виготовлені за класичною технологією і використаються в Україні, є CoronaVac. Це так звана "вірусна" вакцина.

Про це ТСН.ua розповів лікар-інфекціоніст, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій.

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"Вірусні" вакцини – це вакцини, які містять збудник коронавірусу. Тобто сам вірус. І вакцини, які ми використовуємо, а це наприклад, CoronaVac – вона містить вбитий, знешкоджений, тобто інактивований вірус-збудник COVID-19", – розповів лікар.

Він додав, що за таким принципом виготовляють вакцину проти поліомієліту – інактивовану поліомієлітну вакцину.

"Тобто ці технології використовуються вже десятків років. Цей вірус розпізнається імунною системою", - додав Федір Лапій.

Лікар-інфекціоніст підкреслив, що від CoronaVac захворіти на COVID-19 не можна. Там міститься збудник вірусу, але він знешкоджений.

Вакцина вводиться ін’єкційно, внутрішньом’язово. CoronaVac вже містить готовий spike-білок, тобто безпосередньо готова до розпізнавання імунною системою, після чого фомуються антитіла.

Вакцини від COVID-19: чим відрізняються, з чого складаються та як діють

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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