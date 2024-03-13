Вирує пожежа, під руїнами можуть бути люди: ситуація в Сумах після атаки

На місці влучання російського дрона в Сумах досі працюють рятувальники. Під руїнами може бути людина. Також відомо про поранених.

Про ситуація на місці ворожої атаки розповіла кореспондентка ТСН Оксана Солодовник.

У багатоповерхівці в Сумах, по якій влучив російський "Шахед", досі вирує пожежа, яку намагаються загасити рятувальники. Навколо будинку дуже велике задимлення.

Вибух у Сумах пролунав о 1:30. Ворожий безпілотник влучив поміж двома під’їздами. Тож чотири квартири одного під’їзду та чотири іншого зруйновані вщент. Ще багато квартир пошкоджені. Скільки саме – поки що важко сказати.

Щодо постраждалих, то восьмеро людей зазнали поранень. Ще одна людина може перебувати під завалами. Це попередня інформація і деталі стануть відомі лише після того, як рятувальники розберуть завали.

Під будинком вже розгорнули "Пункт незламності", працюють всі необхідні служби, які надають допомогу мешканцям зруйнованого будинку.

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Зруйнований будинок у Сумах після влучання дрона "Шахед" у ніч проти 13 березня / Скриншот з відео

Нагадаємо, в ніч проти 13 березня в Сумах російський безпілотник влучив у багатоквартирний житловий будинок. Є загиблі та поранені, з-під завалів врятовано 10 людей. Влада повідомила про щонайменше 30 пошкоджених квартир.

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