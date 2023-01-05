Вирва у дворі та продірявлений будинок: показали наслідки атаки РФ по пожежній частині у Херсоні (відео)

У четвер, 5 січня, російські окупанти обстріляли житловий район Херсона. Снаряд влучив у пожежну частину ДСНС, будівля частково зруйнована. Також ворожий снаряд потрапив у будинок, загинув 20-річний хлопець.

Відео з місця події кореспондента ТСН.ua.

Як повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, внаслідок удару будівля зазнала пошкоджень. На щастя, ніхто зі співробітників не постраждав.

"Під час обстрілу один із снарядів влучив у пожежну частину, внаслідок чого будівля частково зруйнована, а також пошкоджена спецтехніка. Вони продовжують методично завдавати ударів по інфраструктурних об'єктах Херсона. Також поруч снаряд влучив у приватний будинок - загинув хлопець, який був на подвір'ї офісу", - розповів для ТСН.ua пресофіцер тактичної групи "Грім" (Херсон) Дмитро Плетенчук.

На кадрах видно наслідки терористичних обстрілів: пошкоджені будівлі, спецавтомобілі рятувальників, вибиті вікна, продірявлені стіни приміщень та вирви від російських снарядів.

Нагадаємо, вдень 5 січня окупаційні війська обстріляли пожежну частину ДСНС у Херсоні. Внаслідок удару будівля зазнала руйнувань, навколо багато розкиданої цегли і вибитих шибок.

Окрім того, росіяни 5 січня обстріляли центральну частину Херсона. Ворог влучив в будинок, внаслідок поранень загинув 18-річний хлопець.

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