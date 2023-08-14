Вирва замість будинку, є загиблі: яка ситуація після нічних влучань на Запоріжжі

Лікарі борються за життя 64-річної жінки.

Цієї ночі 12 серпня ворожа армія РФ трьома ракетами С-300 вгатила по селу Степне на Запоріжжі. Внаслідок удару двоє будинків зруйновані вщент, ще в кількох повиносило шибки та зірвало дахи.

Більше про нічні атаки дізнавалася кореспондентка ТСН Кіра Овес.

Замість будинку на місці величезна вирва. Під час ворожої атаки всередині спало подружжя. Чоловік загинув, його дружина у лікарні - вона вижила дивом.

"Гучно було дуже. У нас, звісно, були прильоти раніше, але не такі", - розповідає жителька Степного.

Наразі 64-річна жінка у лікарні. Поранення в неї дуже серйозні, за її життя борються лікарі.

Голова Запорізької ОВА Юрій Малишко повідомив, що зараз жінка перебуває у важкому стані.

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Ще одна загибла - 70-річна жінка, яка проживала на сусідній вулиці.

Пані Марія живе поруч. Під час влучання її врятувала швидка реакція, вона встигла сховатися від уламків.

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"Я прокинулася, як вже на мене скло летіло. Я дуже сильно перелякалася", - пригадує вона.

Жінка додає, що внаслідок ворожої атаки у неї пошкоджені вікна та дах.

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На місці досі працюють комунальні служби. В обласній військовій адміністрації обіцяють виплати жителям понівечених хат.

"Як із обласного бюджету так із обласного матеріального резерву буде надаватися всіляка допомога постраждалим", - запевнив голова Запорізької ОВА.



Нині будинки обстежує комісія, яка встановляє обсяг руйнувань.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Замість будинку величезна вирва! Ракети на Запоріжжі! Наживо з епіцентру влучення

Зазначимо, що під ворожий вогонь потрапили 24 населених пункти, внаслідок чого є жертви серед цивільного населення.

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