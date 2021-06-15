Вирвались з пекла: до Києва з Сирії евакуювали українку з сімома дітьми

У сирійському таборі перебувають ще громадянки України, які очікують повернення додому.

У столичному аеропорту "Бориспіль" приземлився літак із Дубаї, на борту якого перебувала евакуйована з Сирії громадянка України з сімома дітьми. Літак приземлився о 23:40.

Про це повідомляє ТСН.

Українка була вивезена з табору "Аль-Хол", де утримували тисячі жінок зі своїми дітьми, які або були учасницями терористичної організації "Ісламська держава", або їхні чоловіки воювали на боці ісламістів.

За інформацією ТСН, в сирійському таборі перебувають ще громадянки України, які очікують повернення додому.

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров розповів, що на території Сирії, у таборі "Аль-Хол" залишаються ще, як мінімум, 32 громадянина України: 9 жінок і 23 дітей.

"Знаючи, наскільки складно проходять комунікації представників України з де-факто владою, яка контролює територію табору "Аль-Холь" і навколо нього, проте, маю ще раз нагадати нам всім, що жінки і їхні діти , які залишаються в таборі для біженців, перебувають в неймовірно небезпечних для здоров'я і життя умовах", — зазначив Чубаров.

У Головному управлінні розвідки повідомили, що до України невдовзі повернуться ще три українки та 14 дітей, які щонайменше з 2019 року перебували у таборі закритого типу "Родж" на північному сході Сирії.

Після повернення евакуйованим будуть відновлювати документи громадян України, їх перевірять правоохоронні органи.

"Важливою буде адаптація жінок та дітей до нормального життя", – зазначив представник ГУР Вадим Скібіцький.

Нагадаємо, що у новорічну ніч в аеропорт "Бориспіль" прибув літак, який доправив із Сирії двох українок та сімох їхніх дітей.

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