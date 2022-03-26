Вирвалися з пекла: як переселенці тікали з українських міст, що обстрілювали окупанти

Вирвалися з пекла: як переселенці тікали з українських міст, що обстрілювали окупанти

Люди отримали допомогу та підтримку.

Родини рятувальників з Донеччини після місяця життя під бомбами нарешті дісталися Закарпаття. Через бойові дії потяг їхав понад добу. Виснаженим людям весь цей час довелося спати буквально стоячи, бо місця для всіх не вистачало. На ужгородському вокзалі їх зустріли, нагодували і вже звідти відправили на поселення до сусідньої Угорщини.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

“Дорога була дуже важка, бо дуже багато разів зупинялися через бойові дії”, - каже Вікторія Шпак – переселенка із м. Краматорськ.

“Сиділа всю ніч. Я після операції сиділа, мені важко… вже зранку знайшли місце, то трохи відпочила, а донька спала на підлозі”,- поділилася Тетяна Арапетян, переселенка з м. Дніпро.

Пані Анжелі з сином Глібом пощастило вибратися з Маріуполя. Через безперервні бомбардування росіян місяць сиділи у холодному підвалі, останні дні майже без їжі та води. Аби не померти з голоду, охоплене вогнем місто зважилися покидати пішки. З величезним ризиком для життя- ховаючись від обстрілів окупантів, пройшли понад 20 кілометрів.

“Нам дуже пощастило, бо нас підхопили люди. І вже коли дісталися до Бердянська, то нас колонами вивезли до Запоріжжя”, - розповіла Анжела Глядя, переселенка з м. Маріуполь.

Важку дорогу долали з котом Лордом. Зізнаються, несли його з останніх сил, бо залишити помирати не могли.

Перше, що чекає на змучених переселенців на вокзалі - гарячий обід з десертом.

“У нас є йогурти, є профітролі, печиво… є такі бокси, які ми даємо діткам з собою”, - зазначила Олена Троценко, волонтерка.

А далі - евакуаційний автобус забирає іх до угорського міста Мерч.

“Територіальна громада їх приймає у новій будівлі, що була побудована для людей похилого віку, але так і не функціонувала. Там є усі умови для проживання”, - сказав Віктор Микита – голова Закарпатської ОВА.

Родини колег зі сходу до Угорщини везуть закарпатські рятувальники. Кажуть, нині це найменше, чим вони мусять допомогти.

“У нас від початку війни - більше двадцяти працівників нашої служби уже загинуло. У Київській області виїхали гасити сміттєзвалище, а там була протитанкова міна. Взірвався автомобіль”, -сказав Роман Гудак – начальник управління ДСНС на Закарпатті.

Жінок з дітьми, що не хочуть за кордон, на вокзалі зустрічає 87-річна пані Анна.

“Я ласкаво прошу до мене. Хто хоче приїжджати безкоштовно. Даю усі умови. Все, що хочете, усе є”, -запрошує пані Анна.

Вона не з розповідей знає, що таке війна. Пережила Другу світову: ““У мене череп тріснутий. Мене німці побили і кинули у кропиву й сказали, що я мертва. А далі за мною прийшли, побачили, що не треба ховати й відвезли у лікарню. І я жива, і бігаю досі.

“Хвилюєшся у першу чергу за дитину. У неї життя тільки починається. Вона нічого не ще не бачила і я хочу, щоб її життя продовжувалося і далі”, - поділилася Олена Панченко – переселенка з м. Краматорськ.

В угорському консульстві кажуть: зроблять усе, аби маленькі українці та їхні мами забули про жахи війни.

“Забезпечимо їх житлом і харчуванням, ми забезпечимо максимальний комфорт для цих людей. З ними працюватиме психолог. Ми також організуємо для них дозвілля, розважальні програми”, - запевнив Ласло Куті – консул Генерального консульства Угорщини в Ужгороді.

Від початку війн, прихисток у цій країні знайшли майже 250 тисяч українців.