Вирви, руйнування та евакуація поранених цивільних: як бійці ЗСУ несуть службу на околиці Бахмута

Міни з палким привітом і евакуація поранених цивільних. Найгарячіший напрямок на Донеччині нині околиці Бахмута. Наші оборонці рятують з-під обстрілів місцевих, які досі лишаються в Бахмуті попри відсутність електрики, води і газу. Мінометники 58-ї бригади працюють на випередження і активно нищать позиції та укріплення російських військ.

Детальніше про ситуацію у Бахмуті розповіла кореспондентка Маргарита Потапова в ефірі ТСН.

Вирви посеред дороги, пошкоджені будинки і порожні вулиці - так тепер виглядає Бахмут. Місто нині найгарячіша точка на Донецькому напрямку. Цивільні жителі від постійних російських атак на місто гинуть майже щодня.

"В районі зруйнованого мосту жінка намагалася перейти з одного берега на інший. Був обстріл переправи, множинні осколкові поранення рук і ніг, тулуба, тіла. Поранення були тяжкі, вона була в критичному стані. Наскільки було можливо, бойовий медик Нацгвардії її стабілізував", - розповідає боєць на позивний "Річка".

Жінку бійці відвезли до лікарні. Аби відбити ворожі атаки на цьому напрямку активно працюють наші мінометники.

Боєць Назар свій позивний "Лунатік" отримав 2016. Через те, що тоді війна на Донбасі була переважно вночі. Зараз ці бійці на лінії фронту працюють цілодобово.

"Зараз кадрові військові закінчилися, дякуючи ЗСУ, і більше це мобілізовані з'явились. Багато в полоні і "вагнерівці". Вони не рахуються з втратами, тому дуже складно", - говорить "Лунатік", військовослужбовець ЗСУ.

Після оборони позицій на Луганському напрямку боєць на позивний "Сивий" півтора місяці проходив реабілітацію. Батько 5-річної Маргарити знову на фронті, аби вибити російські війська з української землі.

"Сумує. Є хвилинка - телефоную. Така: "віддай телефон, я з татом поговорю". Лікарі зробили все, що потрібно, ну і одразу в стрій захищати Батьківщину. Далі є сім'я, є дружина, є дитина, а хто ж буде, як не я", - зазначає боєць ЗСУ "Сивий".

Скрипковий ключ на руці єдине, що зараз нагадує 26-річному бійцю на позивний "17-тий" про життя до війни. Тоді він організовував вечірки і був ді-джеєм. Зараз замість музики у бійців поблизу Бахмута - звуки вибухів. Та військові мінометного розрахунку роблять усе, аби відстояти міста і села від російської навали.

Нагадаємо, за повідомленнями Генштабу, Бахмутський та Авдіївський напрямки на фронті наразі є найгарячішими. Там окупанти намагаються вести активні наступальні дії, але ЗСУ тримають оборону та відбивають ворога, завдаючи йому щодня значних втрат.

Так, за тільки за минулу добу ЗСУ знищили понад 700 окупантів. Від початку широкомасштабного вторгнення втрати РФ в Україні складають близько 74 тисяч особового складу.

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