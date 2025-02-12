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Вирви та розруха: який вигляд має місце ракетного удару у Києві та що там відбувається зараз (фото, відео)

Вирви та розруха: який вигляд має місце ракетного удару у Києві та що там відбувається зараз (фото, відео)

Росіяни обстріляли Оболонський район Києва

Окупанти ракетами обстріляли Оболонський район Києва. На місці події працюють рятувальники та поліція.

Російські окупанти зранку 12 лютого обстріляли Київ балістичними ракетами. Через атаку загинула одна людина. 

Про це йдеться у сюжеті ТСН. 

Найбільше під час обстрілу Києва постраждав Оболонський район. Кореспондент ТСН Олександр Романюк, який працює на місці терористичних ударів, розповів, що там - суцільна розруха. 

Наслідки обстрілу Києва / ©
Наслідки обстрілу Києва

"Вигляд тут сумний та болючий. Якщо зайти в двори, то там можна побачити величезні вирви, які після себе залишили російські ракети. Зруйновані авто, купа землі, вибиті двері та вікна. Постраждала велика промзона - бізнес-центри, офісні та житлові будинки. Удар був настільки великої сили, що чоловіки, за словами очевидців, втрачали свідомості. Дивом вдалось уникнути великих жертв", - каже Олександр Романюк. 

На місці трагедії загинула одна людина, ще четверо осіб отримали поранення. 

У Києві через російський удар загинула людина / ©
У Києві через російський удар загинула людина

Під час обстрілу постраждав також офіс одного із українських телеканалів. На місці працюють рятувальники та поліція. 

Наслідки російських ударів по Києву / ©
Наслідки російських ударів по Києву

Нагадаємо, російські війська у ніч проти 12 лютого завдали ракетного удару по Києву. Через атаку по Оболонському району загинула людина, є постраждалі. У різних районах столиці зафіксовані руйнування.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: СУЦІЛЬНА РОЗРУХА! ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН КИЄВА НАЙБІЛЬШЕ ПОСТРАЖДАВ ВІД УДАРУ БАЛІСТИКИ

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