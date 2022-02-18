Вирви у асфальті, ями на городах: ділянка передової від Новотроїцького до Чермалика здригалася від розривів

Вирви у асфальті, ями на городах: ділянка передової від Новотроїцького до Чермалика здригалася від розривів

Від загибелі просто уві сні цивільних урятувало тільки диво.

Ділянка передової від Новотроїцького до Чермалика зазнала ударів важких російських снарядів. Кількість випущених росіянами боєприпасів уже перескочила за сотню. Частина смертоносного залізяччя зранку вибухнула в Новогнатівці.

Як повідомляється 18 лютого в сюжеті ТСН.19:30, у Новогнатівці зранку вибухнуло 13 важких артилерійських снаряди. Атака розпочалась зненацька близько шостої години ранку.

"Неочікувано, тому що ми навіть не думали, що по населеному пункту можуть ствольною артилерією відпрацювати!", - зізнається військовослужбовець ЗСУ на псевдо "Барат".

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Те, що то була саме ствольна далекобійна артилерія, свідчать і розміри вирв, і численні уламки, що їх зібрали після атаки військові. Аби сховатися від 122-ти міліметрових російських боєприпасів у людей були лічені секунди.

Гатила по Новогнатівці, припускають наші військові - пара російських гаубиць Д-30. Напрямок атаки після входження снаряду у вологу землю визначити не складно - весь приліт пішов з боку Докучаєвська.

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Частина Новогнатівки була знеструмлена, але обірвані електричні дроти та потрощені шибки у будинках із сільськогосподарськими спорудами, мабуть - найбільша із сьогоднішніх фізичних ранкових втрат. Могло бути набагато жахливіше.

Один з артилерійських снарядів упав прямо на городі посередині між двома житловими будинками, де близько шостої мирно спали люди.

Ділянка передової від Новотроїцького до Чермалика зазнала ударів важких російських снарядів

Вдруге за день ворожа артилерія почала стріляти у бік Новогнатівки хвилин за 10 після попередження української розвідки про можливий новий удар. І цього разу, як і зранку, між стартами ворожих снарядів до моменту вибуху минало не більше 10 секунд. Щоправда, цього разу ворожі артилеристи трохи змінили стартову позицію. Денний обстріл тривав з пів години.

Зі сторони Стили над Новогнатівкою у напрямку, орієнтовно Трудівського й Василівки - пролетіло близько трьох десятків снарядів.

Нагадаємо:

На фронті триває загострення, стріляють з окупованих територій здебільшого із забороненої Мінськими домовленостями важкої зброї. Зафіксовано понад пів сотні обстрілів українських позицій від початку доби, вогонь - уздовж усієї лінії розмежування.

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