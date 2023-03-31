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Віряни УПЦ МП збираються в Лаврі на молитву: служителі заблокували вхід до одного з храмів (фото, відео)

Автор
Ігор СеровІгор Серов
Дата публікації
Перегляди
5570
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© ТСН.ua
© ТСН.ua
© ТСН.ua
© ТСН.ua
© ТСН.ua
© ТСН.ua
©
© ТСН.ua

Наразі на території храму близько 200 людей.

Сьогодні, 31 березня, віряни УПЦ МП збираються в Києво-Печерській лаврі на молитву. 

Як передає кореспондент ТСН.ua, наразі на території храму близько 200 людей.

"До святині йдуть віряни, підходи та під'їзди охороняються поліцією з автоматами. Близько двох сотень вірян на території нижньої Лаври, заходять до храму, моляться та вирушають нагору", - передає журналіст. 

© ТСН.ua
Фото: ТСН.ua

Тим часом, служителі Лаври та віряни заблокували вхід до одного з храмів. Комісії, яку не пустили вчора, наразі немає. 

©
© ТСН.ua
Фото: ТСН.ua

Нагадаємо, що до 29 березня священики УПЦ МП мали звільнити всі будівлі Києво-Печерської лаври та передати майно державі. Проте вчора віряни зібралися у Лаврі і навіть влаштувала гучну суперечку (відео).

Своєю чергою Кабінет міністрів під час засідання 30 березня визнав недійсним розпорядження про передання об'єктів Києво-Печерської лаври УПЦ МП. 

Про це у себе в Telegram повідомив голова Міністерства культури Олександр Ткаченко.

Міністр додав, що влада ухвалила низку законних рішень, після чого майно Києво-Печерської лаври перейшло до держави, тому що саме держава володіє цими обʼєктами.

Раніше також повідомлялося, що Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову Свято-Успенської Києво-Печерської лаври УПЦ МП до національного заповідника Києво-Печерська лавра.

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Дата публікації
Перегляди
5570
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