Вісь "зла" проти коаліції "добра": Захід сидить склавши руки, поки Росія за згоди Китаю готує 12 тис. солдатів із КНДР

У пʼятницю, 18 жовтня, Національна розвідувальна служба (NIS) Південної Кореї повідомила, що КНДР вже направила до Росії першу партію з 1,5 тис. своїх солдатів.

Загалом Пхеньян планує відправити близько 12 тис. своїх військових. Хоч у НАТО та США публічно не підтверджують участі північнокорейських солдатів у війні проти України на боці Росії, розвідки Києва та Сеула вже надали союзникам відповідні докази.

"Ми надали докази, висловили, що будемо дуже раді обмінюватися інформацією, отримати також від партнерів по IP4 (Австралії, Нової Зеландії, Японії і Кореї - ред.) їхню інформацію щодо Північної Кореї і надати інформацію від нас. Але ми сказали їм, що ми вже маємо якісь докази, тобто обмінялися думками й попросили, щоб розвідки зараз обмінялися інформацією", – сказав у пʼятницю, 18 жовтня, міністр оборони України Рустем Умєров у Брюсселі.

За інформацією NIS, 8-13 жовтня солдатів КНДР перевезли кораблями до Владивостока. Наразі їх тренують на чотирьох російських військових базах, після чого відправлять на фронт в Україну. Щоб приховати цей факт, північнокорейським військовим вже видали російську форму, зброю та фальшиві посвідчення мешканців Якутії і Бурятії. Днем раніше в інтервʼю The War Zone очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що близько 11 тис. піхотинців КНДР вже проходять підготовку на сході Росії і будуть готові до 1 листопада. Першу групу - 2,6 тис. північнокорейських солдатів - перекинуть у Курську область. "Куди вирушить решта, поки невідомо. У нас поки немає повної картини", - додав Буданов.

У пʼятницю, 18 жовтня, у соцмережі Х міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав євроатлантичну спільноту усвідомити, що КНДР здійснює вторгнення в Європу разом з Росією, допомагаючи російській агресії проти України зброєю та особовим складом. За даними NIS, Москва вже отримала від Пхеньяна 13 тис. контейнерів зі зброєю, зокрема з артснарядами та ракетами.

"Це не найманці, а регулярні частини, які Москва планує використовувати, як гарматне мʼясо. У відповідь союзники мають збільшити військову підтримку України, зняти обмеження на дальні удари (в глибині території РФ - ред.), почати перехоплювати російські ракети та дрони над Україною (це стосується Польщі та Румунії - ред.), збільшити інвестиції у виробництво зброї в Україні, та надіслати (Києву - ред.) запрошення до НАТО. Найкращою відповіддю для союзників України є повна підтримка та реалізація Плану перемоги", - додав Андрій Сибіга.

Проте з діями партнери не поспішають. Як і офіційно не підтверджують пряму участь солдатів Північної Кореї у війні проти України на боці Росії. Чому Захід сидить склавши руки? Як залучення солдатів КНДР до російської армії змінить ситуацію на фронті? ТСН.ua розбирався разом із західними військовими та експертами.

Допомога Росії: снаряди і солдати

Вже понад рік Північна Корея постачає Росії снаряди, а віднедавна ще й балістичні ракети. Ще на початку літа цього року Міноборони Південної Кореї повідомляло, що за цей час Москва могла отримати до 5 млн артснарядів. У той час, як Євросоюз за понад рік не надав Україні обіцяний мільйон боєприпасів. Натомість, як у серпні писало видання Politico, Росія відправила до Північної Кореї 447 кіз (за даними Human Rights Watch, 10,7 млн із 25,9 млн людей у КНДР недоїдають). Але це те, що оприлюднив сам Кремль. Насправді ж Москва може передавати Пхеньяну навіть ядерні й ракетні технології.

Тепер КНДР надає Росії ще й своїх солдатів. У червні цього року, вперше за понад два десятиліття, Путін відвідав КНДР, де підписав із Кім Чен Ином договір про всеосяжне партнерство, що передбачає надання взаємної військової допомоги в разі агресії проти будь-якої зі сторін. У понеділок, 14 жовтня, коли президент Зеленський заявив про фактичний вступ КНДР у війну проти України на боці Росії, Путін вніс на ратифікацію до Держдуми проєкт цього договору. Вже тоді було відомо про загибель шістьох північнокорейських офіцерів із лав інженерних військ КНДР після удару ЗСУ біля Донецька.

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Саме реакція Заходу, за словами позаштатного наукового співробітника Atlantic Council Марка Полімеропулоса, який 26 років пропрацював у ЦРУ, й буде вирішальною. Як мінімум, на його думку, Захід має нарешті дати Україні дозвіл на удари його далекобійною зброєю в глибині території Росії.

"Думка про те, що Україна воює з однією завʼязаною за спиною рукою, тоді як Росія зараз залучає допомогу Північної Кореї, – цієї невідповідності не можна допустити. Ми також повинні чинити сильний тиск на Китай дипломатичним шляхом, щоб допомогти зірвати цей крок Північної Кореї. Я очікував би таких дипломатичних зусиль від Адміністрації Байдена та Європи. Це (залучення північнокорейських солдатів до війни на боці РФ - ред.) було б значною подією, оскільки б зміцнило справжню "вісь зла", що набуває форми. Росія, Іран і Північна Корея воюють проти України та Заходу", - сказав ТСН.ua Марк Полімеропулос.

Як пише Reuters, якщо західні розвідки підтвердять факт залучення північнокорейських військових до російської армії, це стане першою прямою участю КНДР у військових діях після Корейської війни 1950-1953 років, яку багато хто називає війною між США й ООН з одного боку, та Китаєм і СРСР з іншого. Жодного мирного договору між сторонами й досі немає, а поділ на Північну та Південну Кореї проходить по 38-й паралелі. Зокрема й "корейський сценарій" від початку повномасштабного вторгнення багато західних посадовців називали можливим варіантом закінчення війни Росії проти України. Проте тоді, у 1953 році, помер Сталін, після чого президія ЦК КПРС проголосувала за закінчення війни.

Армія КНДР: пʼята за чисельністю в світі

Наразі Північна Корея має пʼяту за чисельністю армію в світі - 1,28 млн. Близько 1,1 млн - це сухопутні війська. У резерві біля 4 млн осіб. Днями ЗМІ КНДР повідомили, що лише цього тижня до лав армії доєдналися 1,4 млн молодих людей, погрожуючи стерти з лиця землі Південну Корею. Проте в такі цифри дуже важко повірити. На тлі великої кількості людей, які в Північній Кореї недоїдають, звідки у цього режиму гроші, щоб екіпірувати ще майже півтора мільйона військових?

У вівторок, 15 жовтня, стало відомо, що Північна Корея підірвала зі свого боку частини доріг на північ від демаркаційної лінії із Південною Кореєю, яка відповіла пострілами. Але, це вже не перші провокаційні дії Пхеньяна. В січні цього року КНДР обстріляла "кордон".

"Ця акція була радше демонстративною чи спробою відволікти увагу, ніж ознакою підготовки до війни. Північна Корея регулярно посилює напруженість у відносинах з Південною Кореєю чи США, коли чогось домагається. У цьому випадку підриви доріг можуть бути спробою відвернути увагу від історій північнокорейських солдатів, які воюють в Україні", - сказав ТСН.ua полковник США у відставці (служив у Саудівській Аравії, Іраку, Німеччині, Білорусі, Катарі, Афганістані та інших країнах), керівник Євразійської програми у Foreign Policy Research Institute (США, Філадельфія) Роберт Гамільтон.

На думку керівника управління нацбезпеки адміністрації президента Південної Кореї Шин Вок Шика, чи почне Північна Корея війну залежить не від її намірів, а від волі й готовності Сеула та союзників протидіяти. Посадовець додав, що Кім Чен Ин, який контролює все у Північній Кореї і є там найбагатшою та найвпливовішою людиною, має дуже боятися високоточної зброї Південної Кореї.

Участь КНДР у війні: як це вплине на фронт

Захід вже запроваджував додаткові санкції за постачання Північною Кореєю зброї до Росії. Проте цього разу справа куди серйозніша. У пʼятницю, 18 жовтня, Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки поширив відео, яке, як стверджується, було зняте на Сергіївському військовому полігоні у Примор’ї (Далекий Схід Росії), де солдати армії КНДР отримують російське екіпірування.

Західна спільнота поки не береться підтверджувати факт залучення північнокорейських військових до лав російської армії. За словами британського премʼєра Кіра Стармера, "якщо це правда", то це свідчить про рівень відчаю Росії. "Війна Росії поглинає близько 40% її держбюджету, а минулого місяця зафіксували найвищий рівень щоденних втрат Москви за весь час повномасштабного вторгнення проти України", - додав премʼєр Британії.

За словами старшого наукового співробітника Центру політичних досліджень Азії у Brookings Institution Ендрю Йо, залучення солдатів Північної Кореї до війни Путіна проти України є справді ймовірним сценарієм і реальним ризиком не лише для українців, а й для регіонального та глобального порядку. "Якщо заяви про північнокорейських солдатів на російському фронті правдиві, це буде сигналом про глибші зв’язки між двома країнами, які прагнуть підірвати глобальну стабільність", - коментує ТСН.ua Ендрю Йо.

Показово, що цього тижня, коли розвідки Південної Кореї та України оприлюднили дані про залучення північнокорейських солдатів до війни проти України на боці Росії, міністр оборони РФ Андрій Білоусов був у Пекіні, де зустрівся з віцеголовою центральної військової комісії КНР Чжан Юся. Сторони заявили про суттєві оборонні та військові переговори для зміцнення зв’язків і розширення військових відносин. До того ж, знаючи, що Північна Корея неабияк залежить від Росії та Китаю, не важко здогадатися, що Пекін дав згоду на відправку солдатів КНДР до лав ЗС РФ.

"Роль Китаю тут полягає в байдужості, але обережності. Офіційно вони стверджують, що Північна Корея має право вибирати своїх партнерів і робити вибір, який посилить безпеку режиму. Але Пекін не хоче створювати враження, що вони об’єдналися в тісному блоці з Москвою та Пхеньяном", - додає Ендрю Йо.

У розмові з ТСН.ua бригадний генерал у відставці, колишній аташе США з оборони у Москві Кевін Раян також сказав, що факт пошуку й вербування Росією іноземних військ для війни проти України, свідчить, що Росія має проблеми з достатньою кількістю власних солдатів. До того ж, за його словами, навіть невелика кількість північнокорейських військових на боці РФ матиме значний вплив на перебіг війни.

"Можливо, Північна Корея попросила Росію дозволити деяким з її офіцерів побувати на полі бою, щоб отримати цінний бойовий досвід, який вони могли б передати іншим північнокорейським військовим. Інша можливість полягає в тому, що північнокорейці можуть бути задіяні в (російській - ред.) "СВО" для обслуговування або експлуатації обладнання/зброї, надісланої до Росії з Північної Кореї", - додав Кевін Раян.