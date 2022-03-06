Visa та Mastercard припиняють роботу в Росії: які ще кроки готують США для стримування Путіна

Близько 90% населення Росії користуються картками саме цих систем.

Росіяни сьогодні прокинулися у країні, відключеній ще й від міжнародних платіжних систем Visa та Mastercard. Тепер своїми банківськими картками вони можуть розраховуватися лише на батьківщині, а також у 7 державах - більшість з яких пострадянські. Президент Джо Байден привітав таке рішення. Напередодні він знов говорив із президентом Зеленським телефоном. Український лідер поспілкувався із конгресменами та сенаторами і розповів, яка саме допомога потрібна Україні зараз. Американці тим часом складають плани і на випадок, якщо українській владі довелося би виїхати і керувати з-за кордону. Сам Зеленський неодноразово заявляв - з України нікуди не поїде: мені потрібне озброєння, а не підвезти.

Більше того Російський центробанк вже порадив своїм співвітчизникам, які перебувають закордоном, запастися готівкою. Це одна із нових санкцій, якою Путін платить за війну в Україні. Але їх має бути більше. Напередодні президент України Володимир Зеленський провів онлайн-зустріч із представниками обох палат обох партій Конгресу. Він попросив законодавців сприяти у відімкненні від глобальної системи свіфт решти російських банків. А головне - припинити закуповувати російську нафту. І тиснути на адміністрацію Байдена, щоб НАТО таки закрило небо над Україною. Або принаймні надало Україні у користування літаки ще радянських розробок Міг-29 та Су-25, на яких уміють літати наші пілоти.

Постачання цих літаків, а заодно і можливість приземляти їх на аеродромах у країнах НАТО, є однією із причин візиту Держсекретаря Ентоні Блінкена до Європи. Він припускав, що після його візиту можуть з'явитися новини про постачання літаків.

Скандал із натівськими літаками радянських розробок розгорівся цього тижня - керівник Європейської дипломатії Жозеп Борель спочатку оголосив, що їх нададуть у підтримку Україні. Але потім лідери європейських країн один за одним почали відмовлятися. Як пише CNN, причина та сама, що й з безпілотною зоною над Україною. Вони бояться, що це буде сприйнято Росією як пряма конфронтація. Напередодні Ентоні Блінкен зустрівся із українським колегою Дмитром Кулебою на українсько-польському кордоні. Україна переможе у будь-якому випадку, сказав Кулеба, питання у ціні, яку доведеться за це заплатити.



І наступного тижня, слідом за Блінкеним, до Європи вирушить віце-президентка США Камала Гарріс. Очевидно, її місією буде продовження цих розмов. Ну а Держсекретар Блінкен вважає, що Україна має шанси перемогти, про це він сказав в інтерв’ю ВВС.

Навіть якщо припустити, що Росія змогла би захопити Київ та спробувати встановити свій маріонетковий уряд, народ цього не сприйме, що він вже продемонстрував, зустрічаючи агресора. Але Сполучені Штати - це країна планів і програм на усі випадки життя. Вашингтон пост із посиланням на джерела пише про те, що США та ЄС зараз складають план навіть на крайній випадок, якщо президенту Зеленському довелося би виїхати закордон і керувати країною, наприклад, із Польщі. Чого, усі ми віримо, ніколи не буде.