Висадили дерева та повісили таблички з іменами загиблих: у Львові вшанували українських захисників

Висадили дерева та повісили таблички з іменами загиблих: у Львові вшанували українських захисників

У Львові вшанували загиблих на Донбасі воїнів.

У Львові до Дня захисників і захисниць висадили майже сотню дерев на честь Героїв, які загинули на Донбасі.

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Про це 13 жовтня йдеться у сюжеті ТСН.16:45.

Сквер заклали біля Меморіалу пам'яті Героям Небесної сотні. Локацію обирали разом із родинами загиблих воїнів. Саме вони, а також сім’ї героїв "Небесної сотні" та активісти, садили на пагорбі фруктові й декоративні дерева. На кожному саджанці повісили таблички з прізвищем загиблого бійця. Рідні захисників певні - парк пам’яті стане живим шматочком сучасної історії.

Новини України: у Львові висадили майже сотню дерев на честь героїв, які загинули на Донбасі

"Місце, де можна буде відпочити душею і набратися сили в оцих дерев. Сили яка дасть нам наснаги для боротьби за Україну", - каже вдова загиблого Героя Небесної сотні Наталія Дигдалович.

"От перше, друге та третє дерева - це троє військових, які загинули разом. Під час "Дебальцевського котла" вони загубили зв’язок з пораненими і поїхали їх шукати, якраз тією дорога смерті Логінова. І на тій дорозі вони всі троє загинули", - каже вдова загиблого на Донбасі військового Аліна Овчарук.

Нагадаємо, Київ святкуватиме День захисників і захисниць України.

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