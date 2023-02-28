Висадка десанту РФ біля кордону з Україною: у ДПСУ розповіли, чи існує загроза для Волині та Рівненщини

Прикордонники прокоментували відео, яке зняте начебто поблизу західних ділянок кордону з Білоруссю. На відео можна побачити, як на доволі низький висоті пролітає літак. Автори відео стверджують, що в рамках навчань Росії та Білорусі відбулася висадка десантників.

"Станом на кілька годин тому все було спокійно. Поряд з кордоном нічого такого не було", - повідомив в коментарі для ТСН.ua речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко.

За його словами, не виключається, що відео було знято на певній відстані від кордону, за 10-20 км. До цього українські прикордонники додали, що заходи безпеки на цих напрямках залишаються посиленими.

Зазначимо, що 28 лютого у Волинській та Рівненській областях оголошували повітряну тривогу. У телеграм-каналах білоруського міста Брест тоді ж опублікували кадри, як нібито поблизу українського кордону пролітає російський літак.

Нагадаємо, білоруський самопроголошений президент Олександр Лукашенко заявив, що нібито є "унікальний момент" для завершення війни агресорки РФ - або, як він називає, "конфлікту в Україні".

Раніше голова військової розвідки Кирило Буданов повідомляв, що поки загрози повторного вторгнення з боку Білорусі немає.

Читайте також: