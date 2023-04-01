Виселення монахів УПЦ МП з Лаври: чи загрожують Києву потоп та землетруси – пояснення вчених

У Києво-Печерській лаврі продовжують нагнітати паніку щодо виселення монахів УПЦ МП. Деякі віряни та священики запевняють – щойно ченці покинуть Лавру, то на Київ чекають різноманітні катаклізми: повінь, землетруси, прорив дамби Київського моря тощо.

Чи реальний такий розвиток подій – сайт ТСН.ua поцікавився у науковців.

Київ потоне?

В Українському Гідрометцентрі ТСН.ua запевнили, що моніторять ситуацію, серйозних катаклізмів не очікується.

"Навесні 2023 року очікується звичайне сезонне водопілля на верхньому Дніпрі, але воно аж ніяк не загрожує столиці потопом", – розповіли нам у Гідрометцентрі.

Землетруси і прорив Київської дамби

Вчені кажуть, високої небезпеки від землетрусів у Києві немає. І що природні катаклізми навряд чи пов’язані із подіями у Києво-Печерській лаврі.

"Землетруси не є небезпечними для неаварійних і нормально побудованих будинків. Можу запевнити, що високої небезпеки від землетрусів у Києві немає. Також немає загрози і для дамби Київського моря. А ті речі, які людина сама генерує, включаючи і підрив дамби або ще щось – залежить уже не від природи. Тому можу вас запевнити, що з дамбою Київського моря все буде добре. Часто, як приклад, приводять, підрив греблі ДніпроГЕСу під час війни, але щоб її підірвати і викликати потужну хвилю, потрібно туди вагонами завозити вибухівку. Зараз це нікому не потрібно", – пояснює сайту ТСН.ua Олександр Кендзера, директор Інституту геофізики ім. Субботіна НАН України.



Він додає, що немає жодних передвісників про наближення, якихось катаклізмів.



"Наразі, ми не спостерігаємо ніяких передвісників катаклізмів в Україні. Хоча, колись і без передвісників відбувалися землетруси, зсуви чи інші небезпечні явища. Але в більшості випадків природа нас попереджає про їхнє наближення. Наприклад, про те, що буде сильний землетрус. Передвісники існують, але ними в основному користуються спеціалісти геофізики. Вони не для широкого загалу і їх є понад 160. Один з них – незвичний гул, такий фіксували в Одеській області", – розповідає науковець.



Олександр Кендзера зазначає, що навіть якщо проявляться всі 160 передвісників, то це не означитиме, що обов’язково станеться сильний землетрус.



"Розряджатися напруження може за допомогою великої кількісті дрібних землетрусів або одного великого. А сума енергії малих землетрусів буде дорівнювати енергії великого землетрусу. А ось який з них станеться – цього вам ніхто ніколи не скаже. Бо, наприклад, у зоні Вранча землетруси виникають на глибині від 140 до 170 кілометрів, а найглибша свердловина на нашій планеті довжиною 11 кілометрів. Отже сказати точно, що відбувається на такій глибині, на жаль, не можна. Тому фахівці з геофізики, розуміють, що це не надійний спосіб передбачення за допомогою передвісників", – пояснює Олександр Кендзера.

Він додає, що у історії траплялися випадки, коли люди вгадували точну дату землетрусу, але ключове тут слово "вгадували", а не знали напевно.



"Щороку на нашій планеті відбувається від 10 до 15 достатньо потужних землетрусів. При чому є такі, що можуть стерти з лиця землі ціле місто, якщо будинки в ньому не сейсмостійкі. Тому, я б рекомендував тим, хто розповсюджує такі чутки почитати, що буває за гріхи, особливо, за такий тяжкий як обман", – каже науковець.

Нагадаємо, вчені з NASA попереджають, що через голобальне потепління збільшився ризик посух та повеней по всій території світу.

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