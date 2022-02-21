Конфлікт у школі Броварів: мати каже, що вчителька "вижила" першокласника, інші батьки і директорка заперечують

Мама вже забрала документи сина зі школи.

В одній зі шкіл Броварів, що під Києвом, розгорівся конфлікт. Мати першокласника звинуватила вчительку в цькуванні її сина, батьки ж інших дітей – не тільки підтримали педагогиню, але й навіть підготували ціле колективне звернення нібито про агресивну поведінку хлопчика.

В результаті мати 18 лютого забрала документи сина зі школи.

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ТСН.ua розбирався в ситуації, детальніше читайте в нашому матеріалі.

"Виштовхала сина, захищаючи іншого учня"

Про цькування свого сина-першокласника жінка на ім'я Тетяна написала у Facebook-спільноті “Батьки SOS".

"Мій син навчається в першому класі ЗОШ 9 м. Бровари. Так сталося, але зі вчителькою дуже напружені стосунки. До нового року було декілька ситуацій де вчителька, не розбираючись в ситуації, звинувачувала сина і наполегливо рекомендувала перейти на домашню форму навчання", – розповіла жінка.

Мати хлопчика уточнила, що після зимових канікул стався інцидент: вчителька зателефонувала їй та попросила негайно забрати сина зі школи, "бо він неадекватно поводиться". "Я за хвилин 15 приїхала у школу і побачила картину, де вчитель виштовхує в коридор сина (водночас син спокійний – не кричить, не істерить). На моє запитання, чи я вірно розумію, що вона його виштовхує з класу, вчителька підтвердила це. Обґрунтувавши, що їй потрібно проводити урок, а виштовхує вона, бо на перерві стався конфлікт з однокласником і вона, захищаючи (іншого хлопчика – ред.) посадила на свій стілець, а мого сина вирішила виштовхатити, щоб він начебто заспокоївся", – написала мама першокласника.

Мати першокласника звернулася із заявою до Управління освіти

Після конфлікту із вчителькою мама першокласника звернулася із заявою до районного управління освіти і науки Броварської міської ради. У ній вона пояснила, що класна керівниця наполягала на переведенні хлопчика на домашню форму навчання. Водночас, за словами матері, у її сина для навчання вдома немає показань.

Мама першокласника додала, що їй натомість зателефонували зі Служби у справах дітей і повідомили, що до них звернулося Управління освіти з проханням дослідити умови проживання хлопчика і поспілкуватися з ним, дізнатися, чи відчуває дитина тиск із боку вчителя. І якщо вони виявлять ознаки булінгу, то "ініціюють заяву" до поліції. Жінка каже, що вирішила не спілкуватися зі Службою, бо розцінила це як втручання в особисте життя і спробу тиску.

Батьки інших учнів захищають вчительку

Водночас батьки учнів стали на бік вчительки, й кажуть, що хлопчик іноді поводився агресивно, а педагогиня просто намагалася його вгамувати. Конфлікт тривав кілька місяців.

Фото з соціальних мереж

"Від листопада 2021 року до лютого 2022 року батьки неодноразово зверталися письмово до директорки з метою вирішення проблеми безпечного перебування учнів 1-Б класу в школі та забезпечення законних прав дітей на освіту, що порушуються внаслідок агресивної поведінки учня. Проблема полягає у тому, що хлопчик систематично застосовував фізичну силу до своїх однокласників, часто вживав нецензурні слова, проявляв неконтрольовану агресію та зривав освітній процес. Батьки звернули увагу на ці факти тоді, коли більшість дітей почали вдома скаржитися на погану поведінку, матюки та прояви фізичної сили зі сторони однокласника. У свою чергу, його мама на особисті прохання батьків звернути увагу на агресивність сина відповідала, що у її дитини все добре, а інші вигадують", - йдеться у зверненні батьків, яке вони надали ТСН.ua.

Батьки влаштували чергування у школі. Ситуація, за їхніми словами, загострилася під час хвороби класного керівника у листопаді 2021 року, коли "хлопчик перед всім класом образив лайкою та вдарив учительку на заміні, бігав за дітьми з ножицями в руках та застосував фізичну силу до декількох дітей (доповідна записка вчителя із заміни та звернення батьків були зареєстровані на ім’я директорки)". Мати хлопчика все заперечувала. Але, за їхніми словами, жодного разу не була присутня під час уроків у класі.

Що розповідає директорка школи

Директорка школи Олена Турковська припускає, що є такі випадки, коли дитині потрібна постійна педагогічна увага, а тут вона розподілилася на всіх 30 учнів. У цьому випадку допомогли б заняття з психологом, але мама дитини не дала такої згоди.

"Ця ситуація розпочалася ще у листопаді. Але я не скажу, що між дитиною і вчителем була конфліктна ситуація. Коли йде адаптація дитини до школи, можливо, відбуваються якісь порушення. Проблема була в тому, що порушення дисципліни і агресія вже почалася до інших учнів", - розповіла Олена Володимирівна.

Директорка додала, що батьки написали звернення на її ім'я, що є хлопчик, який б'ється, поводиться агресивно, буває некерованим. З подачі батьків школа провела збори, де була присутня сама директорка, її заступниця, шкільний психолог, соціальний педагог, також запросили Службу у справах дітей.

На зборах, за її словами, мамі дитини запропонували дати згоду на індивідуальні заняття хлопчика із шкільним психологом. Утім, жінка відмовилися.

"Ми тоді зробили висновок, що мама просто боїться залишати дитину наодинці із психологом…", - каже директорка.

Вона також стверджує, що вчителька дитину з класу не виштовхувала. "Ніякого виштовхування не було. У нас у школі є камери, які все фіксують. Навіть на камерах видно, що вчителька вивела першокласника із класу, аби заспокоїти його. Там відбулася бійка між двома хлопцями. Та бійка почалася ще на перерві. Вчителька почала їх розборонять. А хлопчик, дійсно, як кажуть батьки, трошечки агресивний, і щоб не було загострення вчителька вивела його з класу. Вона заспокоювала дитину, брала за руку, гладила. Виштовхування не було. Це зафіксовано на камерах. І ці камери можна було передивитись. А мама зреагувала так, як вона побачила це", - пояснила директорка школи.

Що кажуть в Управлінні освіти

В управлінні освіти Броварської міськради ТСН.ua розповіли, що у п'ятницю, 18 лютого, мама хлопчика забрала документи сина зі школи, аби перевести його до іншого навчального закладу.

"Мати першокласника ще місяць тому приходила до нас і говорила, що хоче перевести сина до іншої школи. Ми їй запропонували просто перейти до іншого класу, але вона сказала, що їм так буде зручніше, ближче до дому", - розповіла нам керівниця Управління освіти Броварської міськради Оксана Мельник.

Освітянка також зазначила, що під час вступу до першого класу мама хотіла записати сина саме до цієї вчительки, оскільки про неї були хороші відгуки. І хлопчик навіть додатково з нею займався.

"Що там далі пішло не так, навіть важко сказати", - каже вона.

Оксана Мельник додала, що останні три тижні учні були на дистанційному навчанні, і першокласник жодного разу не вийшов на зв'язок.

Щодо інциденту, в Управлінні освіти про нього чули і заяву від матері отримували.

"Спочатку, ще за кілька місяців до інциденту до нас зателефонували зі школи. У них виникла підозра, що проблеми з учнем можуть бути пов'язані з тим, що батьки нібито можуть на нього тиснути. І попросили, аби ми залучили Службу у справах дітей, щоб вони поспілкувалися із батьками та дитиною, і зрозуміли, чи немає тиску на хлопчика з боку батьків. Потім після зимових канікул стався той випадок. Ми спілкувалися із директоркою, нам пояснили, що два хлопчики сильно побилися, і щоб їх зупинити, вчителька одного з них посадила на свій стілець, а іншого вивела з класу, аби заспокоїти. Я, звісно, не схвалюю такі педагогічні методи. Хоча вчительку характеризують як позитивну людину, досвідченого педагога з багаторічним стажем. Знаю, що вона вимоглива, але справедлива. Напевно, тут вже зіграв людський фактор. Але я не схвалюю того, що сталося. Завжди треба виважено шукати підхід. Діти нині не такі, як були раніше, тому потрібно їх розуміти і десь прилаштовуватися", - каже Мельник.

"Я перевела сина в іншу школу. Батьки разом з учителем досягли мети..."

Мати хлопчика в коментарі ТСН.ua розповіла свою версію подій. Каже – її сина просто зацькували.

"Усе сказане батьками - перекручена правда. Наразі я перевела сина в іншу школу. Батьки разом з учителем досягли мети", - каже жінка.

Мама хлопчика стверджує, що вчителька неодноразово звинувачувала сина у створенні конфліктів, на її думку, не розібравшись у ситуації.

"Коли я телефонувала, аби пояснити, що, зі слів дитини, сталося насправді, вчителька неодноразово казала, що "її вже трусить від нього, що вона не може із ним впоратися, щоб я переводила його на домашнє навчання", - розповідає жінка.

"Наприклад, сина звинуватили в тому, що він вдарив однокласника у вухо. Коли я запитала вдома, як це сталося, він мені розповів, що в коридорі хлопчик дав йому копняка, а син у відповідь вдарив його у вухо. Іншого разу дитину звинуватили в тому, що він нібито надягнув пакет від бутербродів, які я спакувала йому до школи, на голову іншому хлопчику. Ну, по-перше, бутерброди були у невеличкому пакеті, який би на голову не наліз. Я спитала в сина, що відбулося. Він розказав, що з'їв бутерброди, надув пакет і луснув. Інший хлопчик подивився на це і почав робити те саме, а потім сам одягнув пакет собі на голову і сказав, що це зробив мій син. Коли я це все намагалася пояснити вчительці, вона навіть слухати не захотіла. І не стала розбиратися", - каже мама хлопчика.

Фото: pexels.com

Як потрібно діяти у подібних ситуаціях: розповідає психологиня

Психологиня Юлія Денисенко у коментарі ТСН.ua пояснила, що сім років – це кризовий вік. І для дітей перший клас – це дуже стресова ситуація. Тож, буває, що у дитини стрес на стрес нашаровується. У такому випадку, якщо батьки бачать, що поведінка школяра змінилася, він став роздратованим, психологиня рекомендує показати дитину невропатологу, який зможе прописати якісь пігулки на травах, які допоможуть першокласнику нервову систему заспокоїти.

"Якщо у дитини нервова система не має функції гальмування, вона не зможе справлятися зі своїми реакціями. Він агресуватиме, він нападатиме, а погрози дитини - це ж максимальна форма відчаю, коли вона не змогла відстояти якісь свої межі, себе захистити", - каже фахівчиня.

Насильство породжує насильство

Юлія Денисенко пояснює, що дитяча психіка абсолютно нестійка. "Звичайно ж, атмосфера у сім'ї або дозволяє дитині навчитися справлятися з усіма своїми емоціями, або не дозволяє. Відповідно, якщо у дитини в 2-3 роки починаються перші якісь прояви злості (дитина забирає лопатки, б'ється в пісочниці, бігає скаржаться), це все нормально. І в момент правильної батьківської реакції діти відчувають себе захищеним і в безпеці. Відповідно дитина вчиться вибачатися, наступного разу по-іншому спробує поводитися, домовлятися - наприклад, попросить лопатку. Тепер наведу приклад із життя: на дитячому майданчику хлопчик ударив іншого хлопчика. До нього підбіг тато, почав бити по дупі та кричати: "Не можна бити інших". Абсолютна нелогічність дій, насильство. А ми знаємо, що насильство лише породжує насильство", - пояснює вона.

Психологиня наголошує: якщо у дитини трапляються неконтрольовані спалахи гніву, насамперед потрібна консультація невропатолога. А вже потім – психолога. Жоден психолог не зможе працювати ані з дитиною, ані з дорослою людиною, якщо не налагоджено функціонування нервової системи: газ, гальмування. Нервова система у нас функціонує 50на 50. Тому дитина може або замикатися або боятися. І психолог може лише травмувати дитину, яка не готова психічно до взаємодії.

Рекомендації батькам, що робити, якщо дитина у школі виявляє агресію

Юлія Денисенко дала практичні поради батькам, що треба робити, якщо дитина у школі виявляє агресію.

Перше – це подбати про здоров'я , а для цього обстежити дитину у невропатолога. Фахівець повинен виключити порушення нервової системи, або підтвердити їх і призначити медикаментозне лікування. Щоб нервову систему врівноважити, забрати тривогу. Дитина почне міцніше спати, спокійніше почуватися. У разі потреби невропатолог зробить енцефалограму, перевірить повністю нервову систему, пояснить мамі, що відбувається.

, а для цього обстежити дитину у невропатолога. Фахівець повинен виключити порушення нервової системи, або підтвердити їх і призначити медикаментозне лікування. Щоб нервову систему врівноважити, забрати тривогу. Дитина почне міцніше спати, спокійніше почуватися. У разі потреби невропатолог зробить енцефалограму, перевірить повністю нервову систему, пояснить мамі, що відбувається. Друге – тестування у психолога . Він може зробити тестовий аналіз. Бо є різні дітки: кінестети, аудіали, візуали. Класична шкільна система немає можливості підібрати індивідуальну систему під тип дитини. І якщо дитина, наприклад, не аудіал, вона не здатна сприймати ні слова, ні інформацію, ні новий матеріал. І як наслідок - зриватиме уроки, погано поводитиметься і так далі.

. Він може зробити тестовий аналіз. Бо є різні дітки: кінестети, аудіали, візуали. Класична шкільна система немає можливості підібрати індивідуальну систему під тип дитини. І якщо дитина, наприклад, не аудіал, вона не здатна сприймати ні слова, ні інформацію, ні новий матеріал. І як наслідок - зриватиме уроки, погано поводитиметься і так далі. Третє – вибір школи, в якій дозволять дитині нормально функціонувати та відбутися як особистість у суспільстві. Умови повинні бути для неї комфортними.

Нагадаємо, в одній зі шкіл Обухова вчителька початкових класів вдарила учня головою об парту, а іншого - била по руках.

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