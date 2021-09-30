Вісім будинків у Києві залишилися без світла через пожежу в трансформаторній підстанції: фото, відео

Вісім будинків у Києві залишилися без світла через пожежу в трансформаторній підстанції: фото, відео

Під час гасіння пожежі надзвичайникам довелося евакуювати шість автомобілів.

Вісім будинків у Києві залишилися без світла через пожежу в трансформаторній підстанції. Зайнялося пізно ввечері в Оболонському районі столиці.

Про це йдеться у сюжеті "ТСН. Ранок" за 30 вересня.

У соцмережах пишуть, що спершу був вибух. А потім там одразу ж почало горіти. На місце викликали рятувальників. Ті своєю чергою ще електриків. І лише коли вимкнули напругу, змогли розпочати гасіння.

Шість автомобілів надзвичайникам довелося евакуювати.

Щоб повністю загасити пожежу вогнеборцям знадобилося пів години.

Що саме стало причиною займання, з'ясовує створена комісія.

Обладнання тим часом готують до ремонту.

Новини України: 8 будинків у Києві залишилися без світла через пожежу в трансформаторній підстанції

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