Живуть на руїнах: як на Херсонщині люди відновлюють оселі після навали окупантів із Росії

Село Нововоскресенське на Херсонщині вісім місяців було в окупації. Більшість понівечених будівель досі стоять руїнами. Та жителі радіють і тому, що зараз мають світло та воду, бо без них були понад півроку.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анастасії Невірної.

Місцеві жителі Валентина та Сергій після окупації Нововоскресенського виїхали з села. Після звільнення повернулись додому і жахнулись. Обійстя, яке будували 35 років - знищене. Комісія визнала будинок непридатним для відбудови. Однак кидати хату подружжя не хотіло. Аби звести нові стіни - позичали гроші.

Жителька Нововоскресенського

"У жодну категорію ми не попали. Ми не інваліди. Ми не багатодітні. Так як ми почали відбудовувати самі будинок, сказали чекайте вам буде компенсація, ще нічого не отримували", - каже Валентина Кізян.

Вони досі не вірять, що зимують у рідних стінах. І обережно планують життя далі, більш ніж на день не загадують. І раді б забути жахи окупації, та не виходить.

Нововоскресенське

Дорога до сільради, де працює Лариса Труш, веде повз зруйнований будинок культури. Вісім місяців село було в окупації. Жінку, як представника влади, окупанти кілька разів допитували та обшукували будинок.

Після звільнення села люди тут взялись за відновлення.

"До нас зайшли бур, це молоді волонтери, які допомагають відбудувати сільську раду, щоб нам було де працювати з людьми, працює "пункт незламності". 7 місяців ми жили без світла. На сьогоднішній день світло в нас є, водичка у нас біжить", - каже спеціалістка Нововоскресенського старостинського округу Алла Ковнір.

Попри те, що школу окупанти знищили, тут триває навчання - у селі 90-то дітей. Потроху люди повертаються та відновлюють оселі.

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