Вісім областей України опинилися під вогнем російських окупантів: яка ситуація у регіонах 19 серпня

Ніч проти 19 серпня у більшості регіонів України минула відносно спокійно, але вісім областей були під вогнем російських окупантів. Яка ситуація у регіонах станом на 8:00 ранку.

Так, відносно спокійно ніч минула на Волині, на Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій, Тернопільській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській, Полтавській, Київській та Житомирській областях.

Чернігівська область

За минулу добу — 3 обстріли прикордонних територій у Новгород-Сіверському районі. Без жертв та руйнувань.

Сумська область

Вчора росіяни здійснили 7 обстрілів 3 громад. Зафіксовано 93 прильоти. Без жертв, але є руйнування. Внаслідок обстрілу Білопільської громади зі ствольної артилерії пошкоджено нежилий будинок та приміщення школи. У Миропільській громаді з 14.20 був обстріл з 120 мм міномету − 15 прильотів. Продовжився обстріл о 17.30. За результатами обстрілу пошкоджено цивільну інфраструктуру. Сьогодні з 6.00 ранку розпочався мінометний обстріл Білопільської громади. Наслідки уточнюються.

Дніпропетровська область

Російські війська обстріляли три райони. У Криворізькому ударили по двох громадах - Апостолівській та Зеленодольській. У Апостолівській загинув чоловік, у Зеленодольській без постраждалих. В обох громадах є руйнування житла. У Синельниківському районі з РСЗВ "Торнадо С" обстріляли Межівську громаду. Поранено дитину. Пошкоджені кілька будинків. У Нікополі обстріляли центр міста. Пошкоджені до 20 багатоповерхівок, 8 магазинів, кілька установ та ліцей. Люди не постраждали.

Харківська область

О 4.38 окупанти ракетами обстріляли Харків. Є влучання в Індустріальному, Київському, Основ'янському районах. За попередніми даними, одна жінка загинула. Одна з ракет влучила в корпус освітнього закладу. Також є влучання у землю, промисловий об'єкт та приватний житловий будинок. Попередньо постраждалих немає.

В області протягом доби із артилерії обстрілювали Чугуївський, Харківський, Богодухівський райони. Є влучання в житлові будинки, господарчі споруди. У Золочевській громаді горіло приміщення клубу, бібліотека та пшениця у полі. У Печенігаг через обстріл постраждав чоловік.

Луганська область

Упродовж 18 серпня відбито вісім атак ворога. Більшість із них була спрямована на Бахмутський напрямок. Штурм організовують, у тому числі, із сіл та міст Луганщини. У вісьмох населених пунктах росіяни залучали авіацію. Лише за минулу ніч 16 разів використовували ствольну та реактивну артилерії, спрямовуючи удари по населених пунктах і укріпленнях наших військових.

Донеччина

5 загиблих і 10 поранених цивільних за добу. Обстріли – артилерія, міномети, танки, авіаудар "НУРС", РСЗВ "Ураган". Обстріляні Залізне, Зеленопілля, Авдіївка, м. Торецьк, Максимільянівка, Дружба, Миколаївка, Пришиб, Бахмут, Озарянівка, Олександропіль. Пошкоджено 3 багатоповерхівки, 9 приватних житлових будинків, гараж, 3 цивільні автомобілі, 1 службовий автомобіль, магазин.

Близько 5-ї ранку обстріл Краматорська. Частково пошкоджена будівля Краматорського технологічного технікуму. Обстріли Авдіївки, Мар'їнки, Очеретинської і Святогірської громад, зокрема селищ Тетянівка і Пришиб. Область залишається без газу і частково без води й електрики. Обов'язкова евакуація населення триває.

Миколаївщина

Вчора у Миколаєві було вкотре атаковано об’єкти портової інфраструктури. Постраждалих немає. Близько 04:00 місто зазнало обстрілів ракетами типу С-300. Три ракети знову влучили в ЧНУ імені П.Могили, пошкоджено навколишні будинки. Попередньо, одна людина отримали поранення. Також в іншому районі міста пошкоджено підприємство. Постраждалих немає.

У Миколаївському районі вдень — ворожі обстріли в с. Галицинове Галицинівської громади. В результаті влучання касетних боєприпасів РСЗВ "Смерч" пошкоджено кілька житлових будинків, зруйновано будівлю пожежної частини та знищено пожежний автомобіль. Три людини отримали поранення. У Баштанському районі минулої доби були обстріли Широківської громади. Також громада зазнала обстрілів з 22:00 до 04:00. Влучання були за межами населених пунктів. Постраждалих немає.

Під постійним вогнем залишаються населені пункти Березнегуватської громади, що знаходяться на лінії розмежування. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється.

Херсонська область

Протягом доби бойові дії тривали практично на всій території Херсонщини. На деокупованих територіях знайшли протипіхотні осколкові міни (ПОМ-2), від яких можна постраждати, не зачепивши її. У багатьох громадах області багато замінованих територій, напружена ситуація залишається у селах, які межують з сусідніми регіонами та через які йде річка Інгулець.

Жителі області продовжують демонструвати свої проукраїнські погляди. Росіяни змушені завозити молодь з інших регіонів для замальовування української символіки в окупованому Херсоні. Понад з половиною місяці жителі області без українського зв’язку, Інтернету та телебачення.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 177-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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