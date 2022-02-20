Вісім років потому: як українці вшановують пам`ять героїв "Небесної сотні"

Українці не забувають про "Небесну сотню".

Цими днями 8 років тому під час Революції гідності почалися масові вбивства в середмісті Києва. 18 лютого - штурм Майдану, підпал Будинку профспілок. Сотні поранених, 28 загиблих активістів та 9 силовиків. Як розповів колишній керівник управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк - таким був план у Януковича. Використати протистояння, щоб оголосити антитерористичну операцію.

Так і зробили: призвели до жертв, і в ніч проти 19 - оголосили спецоперацію з метою зачищення Майдану. Водночас в помпових рушницях, які передбачені для пострілів гумо-вими кулями, - тодішні правоохоронці використовували вбивчі мисливські набої. Два дні спецпризначенці намагалися прорвати оборону Майдану, а вже зранку 20 лютого несподівано почали відступати по вулиці Інститутській. Активісти пішли за ними. І спецрота "Беркуту" - відкрила вогонь на знищення. Цей день став найкривавішим в історії Майдану, йдеться 20 лютого в сюжеті ТСН.Тиждень

Пам'ять загиблих - кого тепер називають "Небесною сотнею" - і кияни, і гості міста в ці дні вшановують щороку. У судах - понад сто кримінальних проваджень. І хоч за останній рік кількість висунутих підозр, за словами генпрокурорки Венедіктової, зросла вдвічі, - ключова справа - розстріл 20 лютого слухається сьомий рік. Надії на те, що процес пІде швидше, генпрокурорка не висловлює. Надто впливовими, за її словами, лишаються 9 колишніх топ-чиновників, що проходять у цій справі. Починаючи від колишнього президента, міністра внутрішніх справ, глави СБУ, міністра оборони - і закінчуючи командуванням "Беркуту".

Сьогодні - в День героїв "Небесної сотні" - керівники України і дипломати, які залишились у Києві - вшанували пам'ять загиблих і поклали квіти до Меморіалу. Їхні рідні - зібралися на віче з назвою "Майдан: пам'ять і справедливість". А в храмах - Михайлівському Золотоверхому та екуменічному Архістратига Михаїла і українських новомучеників - відбулися панахиди.

Надвечір промені світла у небо і сині та жовті лампадки уздовж вулиці Інститутської. Увечері у пам'ять про героїв "Небесної сотні" священники різних конфесій, капелани відслужили панахиду біля Хреста, там, де фотографії героїв. Кілька сотень людей прийшли із квітами та свічками. Пройшло вісім років. Люди не забувають про "Небесну сотню".

Нагадаємо:

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 20 лютого, у День Героїв Небесної Сотні, вшанував пам'ять полеглих активістів.

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