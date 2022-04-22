Вісім років війни на Донбасі: де зараз перебувають українці, яких окупаційна влада взяла в полон декілька років тому

Нині в тюрмах на окупованих Росією Донецької і Луганської областей перебувають тисячі українців, а ще два місяці тому, до початку великої війни, там було не більше трьох сотень співвітчизників.

За вісім років війни на Донбасі через російські катівні пройшли кілька тисяч людей, їх визволяли і обмінювали.

Де зараз перебувають українці, яких на окупованих територіях схопили ще кілька років тому, що кажуть їхні рідні, які роками чекають на обміни, але зараз бачать, що вдається звільняти інших - у сюжеті ТСН.

Станом на 24 лютого, коли розпочалася повномасштабна війна, в окупованому Донецьку і Луганську росіяни тримали в полоні 301 українця, кожна десята з них - жінка. Одна з полонених жінок потрапила до колонії у 2017 році лише через те, що не приховувала свою проукраїнську позицію.Одна з двох доньок полоненої Юлія Савко розповіла, що у липні буде п'ять років, а надія на порятунок матері потихеньку руйнується.

Полонених чоловіків на окупованій Донеччині тримають щонайменше в двох в’язницях. На початку квітня біля 32-ї колонії в Макіївці щось дуже потужне прилетіло просто в стіну бараку, де живуть політичні бранці, тобто люди з проукраїнською позицією. Після цього випадку, розповідає колишній полонений Олександр Репетило, який має з’язок з родинами заручників, керівництво цієї тюрми перелякалось, що бранці можуть втекти.

Правозахисниця Тетяна Катриченко розповіла, що до політичних бранців також заходили і пропонували їм піти воювати на боці так званої "ДНР", але найбільше таких запитів було до інших ув'язнених. А ще останні два місяці полонених намагаються залякати. Кажуть, у разі українського контрнаступу їм не жити.

Де зараз перебувають українці, яких взяли в полон на окупованих територіях ще кілька років тому

Росія до початку великої війни не надто квапилась звільняти заручників. Нині обміни є, хоч і нечисельні. Але ті, хто в полоні вже кілька років, в обмінні списки не потрапляють.

Правозахисниця додає, що зараз Росія захопила кілька тисяч військовополонених і цивільних заручників, з них в обміни потрапляють десятки, сотні полонених. Питання старих заручників, які були взяті до 24 лютого, буде відкладатися до завершення конфлікту.

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