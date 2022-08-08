"Висмикнув чеку, а вставити не зміг": у поліції розповіли подробиці вибуху в Броварах

Пізно ввечері 7 серпня у Броварах Київської області пролунав вибух у багатоповерхівці. Місцевий мешканець висмикнув чеку з гранати, а вставити не зміг.

Він залишив гранату на кухні, а сам вибіг в іншу кімнату. За мить пролунав вибух. Обійшлось без постраждалих.

Про це ТСН.ua повідомила речниця поліції Київської області Ірина Прянішнікова.

У правоохоронців є припущення, що чоловік знайшов гранату, бо є цивільним. Обставини події з'ясовують.

Нагадаємо, мер Броварів Ігор Сапожко звернувся до місцевих мешканців після вибуху. Він закликав їх бути свідомими: не тримати вдома небезпечні предмети, не намагатися самостійно розбирати чи знешкоджувати гранати, снаряди, патрони чи інші небезпечні предмети.

Фото: Ігор Сапожко/Facebook

Фото: Ігор Сапожко/Facebook

Як діяти у разі ядерного вибуху: що робити, аби вижити

Читайте також: