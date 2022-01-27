Виснажена 12-річною боротьбою з онкохворобою дівчинка дивом подолала COVID-19: що допомогло

14-річна одеситка — єдина у світі, кому вдалося пережити п’ятий рецидив раку.

Онкохвора дівчинка Саша Брайловська з Одеси 12 із 14 років свого життя бореться із раком у четвертій стадії. Вона - єдина у світі, кому вдалося пережити уже п’ятий рецидив цієї недуги. Нещодавно дитині із майже “нульовими” показниками крові вдалося одужати ще й після коронавірусної інфекції.

Про те, як пацієнтці вдалося витерпіти біль і не здатися, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Коли батьки та рідні онкохворої дівчинки дізналися про те, що дитина заразилася коронавірусною інфекцією, то запанікували. Вони не знали, як відреагує виснажений понад півсотнею хіміотерапій та протираковим лікування організм на нову хворобу.

Найстрашніше ж почалось після одужання — через постковідну пневмонію дівчинка почала задихатися. Крім того, з’явилась біль у тілі, яку не могли пояснити.

“Було страшно, дивишся на дитину — і нічим не можеш допомогти”, - зізнається мати онкохворої.

Згодом стало зрозуміло, що біль був не просто ломотою. У дівчинки виявили перелом одразу двох шийок ребра.

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Саша Брайловська з Одеси - унікальний підліток. Коли у півтора року дівчинці діагностували нейробластому - рак нервової системи - шансів вижити їй не давали. Але уже 5 разів вона долала хворобу.

В один з таким моментів вона відвідала Париж як учасниця проєкту "Здійсни мрію". Тоді Саша у розмові із кураторкою проєкту та ведучою ТСН Лідією Таран висловила сподівання, що у неї нарешті почнеться звичайне дитинство, але хвороба повернулась.

Завдяки небайдужим людям, глядачам ТСН і благодійникам Саші вдалось назбирати кошти на перші курси новітнього лікування. Вона пройшла імунотерапію і це врятувало їй життя.

Наразі Саша прийняла 25% необхідної кількості препарату, але лікарі вже побачили його ефективність. Якби не імунотерапія, говорять волонтери, вона б не пережила COVID-19 після 12 років постійної хіміотерапії.

Ось уже 2 місяці Саша лежить нерухомо у гіпсі - лише на спині. Кістки зростаються неправильно, їх ще будуть рівняти і витягувати, але біль Саша готова терпіти, бо має велику мрію.

У розмові з волонтеркою вона якось зізналася, що мріє про власну сім’ю і донечку, яку обов’язково назве Крістіною.

Як онкохворій дівчинці з Одеси вдалося одужати після важкого коронавірусу | Новини України

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