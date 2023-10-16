Екскомандир ВПС США розповів, як готують пілотів F-16 і чому досвід українців - це проблема

У США та Європі українські пілоти готуються до навчань на літаках F-16. Наразі ці місця не розголошують, проте підготовка до цього дуже складна.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ольги Кошеленко.

Як у США готують пілотів: розповідь кадетки

Українські пілоти вже у Сполучених Штатах, проте ані їхньої кількості, ані тим більше імен та обличь не розголошують. Пілоти – це еліта, підготовка кожного коштує сотні тисяч доларів, а досвід – безцінний. Під час активної війни ворог полює на них не лише у повітрі - скрізь, де дотягнеться.

Кадетка Академії військово-повітряних сил США Седа Царні каже, що перші 6 тижнів у лавах ВПС Сполучених Штатів – це рафінований рукотворний стрес і пресинг новачків. Від побуту - виглядати завжди, як на параді, особисті речі мають бути складені ідеальними квадратами 10 на 10 дюймів. Це навіть перевіряють лінійкою.

Седа Царні

"Спальні новобранців відкриваються з часу першого військового вишколу, як правило це о 6:30 ранку. Двері відкриті від 6:30 до 19:50. У суботу зранку інспекція. Маємо в особливий спосіб прибрати кімнати, заправляти ліжка простирадлами кольору нашого класу. Усе повинно виглядати так, ніби там ніхто не живе", - каже кадетка Академії військово-повітряних сил США Седа Царні.

Далі - підготовка, яка однакова для всіх – і тих, хто згодом стане пілотом, і тих, хто займатиметься логістикою чи психологією.

"У нас є три пагорби, які називаються Три Ведмеді. Є пагорб-дитина - невеличкий, мама-ведмедиця - побільше, а потім тато-ведмідь, і це страшне. Ми бігали по пагорбах три години. А потім ще чотири чи п’ять миль назад до кадетської зони з розгрузками і тому подібним. Народ плакав, було боляче, але це нормально. Ми повинні були діяти як одна команда, і я думаю, що це була найскладніша частина. Основна мета — змусити команду розвалитися фізично до такої міри, щоб ми розпалися морально. Акцент був на те, як ми допомагаємо однокласникам досягти успіху", - каже кадетка Академії військово-повітряних сил США Седа Царні.

Підготовка пілотів.

Чому підготовка пілотів така складна - відповідь американського підполковника

Підполковник у відставці, колишній командир F-16 ВПС США Шамшер Менн пояснює, що таке необхідне, щоб пілоти могли добре натренуватись та вміли діяти у стресовій ситуації.

"Я можу навчити практично будь-якого пілота успішно керувати F-16. Однак, якщо вони не можуть це зробити за обмежений проміжок часу, це говорить мені про те, що ані розумово, ані фізично вони не здатні швидко сприймати ситуацію та швидко адаптуватися, що є ключовим аспектом для підбору", - пояснює він.

Колишній командир F-16 ВПС США Шамшер Менн

Сем Менн із позивним "Вандал" - у минулому пілот винищувача F-16 з підрозділу "Дикі ласки", що спеціалізується на придушенні ворожої ППО.

Чому українські пілоти повинні були пройти курси англійської мови

До того, як українські пілоти наблизяться до літаків, вони два місяці вивчали англійську. За даними джерел Politiko, курс цього тижня успішно завершили. Сем Менн пояснює, що це було необхідним.

"Тому що на F-16 всі показники, тактика - все англійською. Це винищувач американського виробництва. Щоб повноцінно експлуатувати його, ви повинні зробити одне з двох: або досягти певного рівня володіння англійською, або перекласти всі показники на іншу мову. У цьому випадку - українську. І, відверто кажучи, коротшим і простішим шляхом є володіння англійською", - пояснює він.

Чому досвідченим пілотам складніше опанувати новий літак

Навчання наших пілотів вже на авіабазі "Морріс" в Аризоні, за попередніми оцінками Пентагону, триватиме від 6 до 8 місяців. Те, що українці не новачки у цій справі, їхня проблема, а не перевага – каже Сем.

Підготовка пілотів у США

"Польоти, особливо тактичної авіації - це діяльність, орієнтована на звичку. Тож насправді легше навчити початківця керувати новим винищувачем, аніж досвідченого. Тому що досвідченому не просто треба набути нових навичок - він має позбутися старих, а потім навчитися нових. В авіаційній психології це називається негативним переходом. Коли ви перебуваєте в стресовій ситуації, скажімо, під час бойових дій, або польоту на наднизькій висоті чи в будь-якій іншій ситуації, в якій вже маєте досвід, ви будете вдаватися до тієї моделі поведінки, до якої маєте звичку", - каже він.

Річ у тім, що розташування важелів управління і приборів різниться навіть в американських винищувачах. Є задокументовані випадки, коли перехід на інший літак для американських пілотів обертався трагедією – у стресі вони діяли, як на своїх старих апаратах.

Прагнення до досконалості в усьому – це спільна риса пілотів винищувачів в усьому світі, говорить Сем. Жартує – якщо зустрічаєш ворога у небі, хтось із вас напевно не піде додому. Боляче буває або у навчанні, або – в бою.

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Нагадаємо, стало відомо, коли українські пілоти розпочнуть навчання на F-16 в США.

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