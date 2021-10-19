40% пацієнтів реанімації помирають: медики показали, що відбувається у коронавірусних лікарнях Києва

Хворі на коронавірус, які потрапляють у реанімацію, шкодують, що не вакцинувались.

40% пацієнтів, які перебувають в реанімаціях коронавірусних лікарень, помирають. У Київській міській клінічній лікарні №4 у відділенні інтенсивної терапії наразі є 16 хворих на коронавірус, половина з них - на апаратах ШВЛ.

Про це 19 жовтня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії №2 Київської міської клінічної лікарні №4 Владислав Васіяров показує відділення реанімації та каже, що часу на перепочинок медики зараз не мають.

"Тут у нас є 16 ліжко-місць, які забезпечені всіма апаратами", - каже медик.

Загалом у Київській міській клінічні лікарні №4 в реанімації є 16 пацієнтів, частина з них перебуває у тяжкому стані. Один із пацієнтів у відділенні уже тиждень, за нього дихає ШВЛ. Хворому щодня спеціальною апаратурою обстежують дихальні шляхи та забирають звідти мокротиння.

Коронавірус в Україні: хворі на COVID-19 до лікарень нині потрапляють у ще важчому стані, ніж раніше

Медики зазначають, що, близько 40% людей, які опиняються у реанімації, помирають. Зокрема, і через те, що пізно звертаються за медичною допомогою.

Юрій потрапив у реанімацію два тижні тому. Каже, що спочатку вдома займався самолікуванням, проте коли йому стало зле, звернувся до медиків.

"Спочатку думав, що може застуда. Температура 37. Потім піднялась до 39. Я задихався, падав через брак кисню", - каже Юрій.

На той момент у чоловіка легені були уражені на 38%. Лікарі пояснюють, що в хворих спостерігається шалено стрімкий розвиток пневмонії, швидке падіння сатурації.

"У багатьох випадках, коли сатурація починає знижуватись до 86-88, людина цього не відчуває", - каже завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії №2 Київської міської клінічної лікарні №4 Владислав Васіяров.

А ще температура 39, яку збити дуже важко. Це, кажуть медики, особливість нинішньої хвилі коронавірусу. І розвивається хвороба більш агресивно, незалежно від віку пацієнтів.

"От вчора ще пацієнт був у більш-менш нормальному стані, за 12 годин він став вкрай важким і опинився під апаратом ШВЛ", - каже лікарка Аніта Годун.

І навіть після виписки зараз набагато більше людей, ніж раніше, ще довго відчувають кисневу залежність. Майже усі пацієнти реанімації невакциновані. Юрій пояснює, до прикладу, він препаратам не довіряв. Тому уколів і не робив.

"Не хотілось. Хто придумав цю вакцину. От від СНІДу стільки часу минуло, а вакцини немає. А від коронавірусу через два роки придумали", - каже хворий на коронавірус Юрій.

Тепер хворий зрозумів, що вчинив неправильно.

"Коли ти вже однією ногою там, то хапаєшся за кожну волосину", - каже Юрій.

Нині ж чоловік сподівається, що його скоро випишуть, його вдома чекають діти та дружина.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо, за останню добу від коронавірусу померло 538 людей. Це найвищий показник смертності від COVID-19 в Україні за увесь час пандемії.

Також станом на ранок 19 жовтня у Києві зафіксовано 837 нових випадків коронавірусу за добу. Це майже удвічі більше, ніж 18 жовтня (416 випадків коронавірусу).

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання