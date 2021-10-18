Високі ціни на малину побили рекорди: чому ягода настільки популярна та куди її везуть за кордон

Високі ціни на малину побили рекорди: чому ягода настільки популярна та куди її везуть за кордон

Вартість малини перевищила вартість лохини.

Цього року українська малина обійшла навіть найдорожчу ягоду вітчизняного ринку - лохину. Закуповували її у виробників від 60 гривень за кілограм. Натомість, у Києві ціна вже ставала у два з половиною рази вищою - 160 гривень за кілограм.

Чи стане малина, яка поступається за популярністю лише полуниці, - доступною для всіх хоча б наступного сезону, - розповіли 18 жовтня у сюжеті ТСН.19:30.

Один працівник нині збирає до 50 кілограмів малин за день. У пік сезону цифра подвоювалася і можна було заробити тисячу гривень за зміну. Гектар своєї землі Станіслав Костенко засадив малиною ще десять років тому - чим неабияк здивував сусідів. "Картопля мені не вигідна. Мені хочеться щось заробить. На картоплі багато не заробиш, якщо чесно", - каже він.

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Але лише цієї осені, каже, відчув смак заробітку. Малина примхлива ягода - псується швидко. Тож експорують її заморожену - температура -20 градусів. Сортують уже після морозилки

Торік Україна продала за кордон майже 20 тисяч тонн - це був рекорд. Утім, нового врожаю вже експортовано майже стільки. Є всі шанси цю цифру на кінець року подвоїти. Причина не у збільшенні площі під малиною чи у гігантському урожаї, просто ціна на ягоду висока, а тому внутрішньому споживачеві не по кишені.

Експортерка Алла Пономаренко каже, що ціна на малину справді досягла історичного максимуму. "Мало хто з українських споживачів готовий платити 100-150 грн за кілограм малини. З цього вона в основному пішла на експорт. У минулому році ми експорутвали малину десь 1,5, 2,5, 3 євро. Максимально в кінці сезону було 4 євро. Зараз є вже прецеденти, коли продають по шість євро. Можливо, навіть тенденція буде більшою - ближче до семи євро", - розповіла фахівчиня.

Новини України: ціновий рекорд – чи стане малина доступною для всіх хоча б наступного сезону

Малиновому бумові посприяв не врожай у світових лідерів. Україна цьогоріч уперше на пряму продала малину до США та Канади. Основний покупець - Європа. Найбільше - Польща, Німеччина та Литва. Саме з Європи наша малина вже йде далі по світу, але - як не наша.

Крім того, вропейські виробники малини скоротили насадження через брак робочої сили. Збирати урожай там і так особливо не було кому, а через пандемію зменшився потік сезонних заробітчан. "Зараз в Європі люди не хочуть виходити в поле і працювати. 15 років тому люди з України іздили до Німеччини збирати полуницю: п'ять років тому - до Польщі. зараз тенденція і коньюктура світова переходить до України", - пояснив голова фермерського господарства Андрій Білий.

Українські аграрії, каже Андрій Білий, теж вирубали малинники. Але з іншої причини. Три роки тому ягода коштувала нижче від собівартості: виграли лише ті, хто об'єднався в кооперативи. Якщо ж аграрії знову закладуть малинники, то привабливість цього бізнесу відповідно впаде. Малина для українських покупців за кілька років стане доступною.

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