Високопосадовий чиновник США прокоментував можливість переговорів з Росією

Директор з питань Європи у Раді нацбезпеки США Майкл Карпентер заявив, що не бачить жодного бажання з боку президента РФ Володимира Путіна брати участь у серйозних переговорах про мир.

Про це він говорив в інтерв’ю кореспонденці ТСН в США Ользі Кошеленко.

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“Все, що ми бачимо з боку Росії, це ще більше насильства, більше агресії. Цей нещодавній наступ у Харківській області є одним із прикладів, але також є удари по супермаркетах, магазинах і тому подібних обʼєктах. Це абсолютно брутально і нескінченно. І тому тим, хто думає, що він [президент РФ Володимир Путін] має якусь мирну пропозицію, я кажу - наведіть докази. Я їх не бачу”, - категорично заявив Карпентер.

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Нагадаємо, російський президент Володимир Путін раніше заявив, що база для переговорів з Україною — це стамбульські домовленості, які відбулися навесні 2022-го, після початку повномасштабного вторгнення. Згодом він зробив чергову лицемірну заяву, стверджуючи, що Росія нібито ніколи не відмовлялася від переговорів з Україною.

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