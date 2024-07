Високоточні боєприпаси Заходу втрачають ефективність на полі бою: що буде далі         

Високоточній західній зброї, що її партнери передають Україні для захисту і знищення окупантів, стало складніше влучати в ціль. Такі висновки з'явилися на шпальтах одразу кількох дуже авторитетних іноземних видань.

Чи можливо з цим щось удіяти і знову змусити високоточні снаряди бомби рашистів із першого пострілу – дивіться у сюжеті ТСН.

Зокрема, про зниження ефективності застосування високоточних 155-ти міліметрових артилерійських снарядів та малогабаритних високоточних авіаційних боєприпасів - з 52-х до 6-ти відсотків, ще наприкінці травня писали The Washington Post, The New York Times. На жаль, і перше, і друге видання, не раз і не два були помічені, в м'яко кажучи, сумнівного штибу матеріалах. Але в цьому випадку і українські військові не на широкий загал, але підтверджували зниження ефективності застосування боєприпасів, що наводяться на цілі за допомогою радіоелектронних засобів. І причиною називали саме можливості рашистських засобів радіоелектронної боротьби, що стрімко зростають.

Коментарі експертів

Військово-політичний оглядач групи інформаційного спротиву Олександр Коваленко зазначив, що РЕБи є серйозною загрозою особливо для боєприпасів

"Так, дійсно, РЕБи є серйозною загрозою особливо для боєприпасів, які знаходяться по боєприпасу як GPS сигналу, як варіант, це стосується як снарядів артелерійських, ствольної артилерії, Excalibur та реактивних снарядів А31 для HIMARS", - зазначив він.

Якщо московити перебільшують характеристики своїх броньованих машин, чи навіть комплексів протиповітряної оборони, то засоби радіоелектронної боротьби в окупантів одні з найпотужніших в світі, кажуть фахівці. Росіяни розвивають свої засоби РЕБ досить давно і серйозно просунулись в цьому напрямку.

Діють РЕБи на кількох рівнях. Найбільший, стратегічний – глушать супутниковий зв’язок і досягає відстані тисячі кілометрів. Нагадаємо, що нещодавно українські військові уразили радіолокаційну станцію Воронеж ДМ, що вивело із ладу 50 відсотків загоризонтних РЛС РФ системи попередження про ракетний напад, які відповідають за умовний напрям "південь-південий схід". Ця станція працювала в тандемі з комплексом ТОБОЛЬ – це РЕБ глобального покриття, одна з найпотужніших в Європі, яка розміщена в Калінінградській області. І саме вона глушила зв’язок в Запорізькій та Донецькій областях. Відповідно, зараз цей вплив зменшився.

У Росії засобів радіоелектронної боротьби дуже багато. Відповідно агресор їх застосовує чимало, але й Україна навчилася давати відсіч.

"Якщо ми кажемо про такі системи, як HIMARS і ATACMS, там є можливість створювати механізми, які будуть стійкими до засобів РЕБ. Плюс там є додаткові системи, які не передбачають і не можуть бути пригнічувані засобами РЕБ для точного попадання. Прикладом цього, хто працює з РЕБ, бачив карту покриття і роботу російського РЕБа на півострові Крим. Тим не менше, ми бачимо влучні попадання по аеродрому Бельбеку, коли прицільно було знищено два літака", - сказав експерт із авіації Анатолій Храпчинський.

Вже згадані Excalibur, HIMARS та GLSDB, які втрачають орієнтири через масову роботу російських РЕБ, уже отримують модифікації, які дозволять боєприпасам бути іще точнішими.

"Доповнили режим, коли відбувається придушення сигналу GPS. Сигналу наведення боєприпаса переключається на нову ціль і новою ціллю стає саме об’єкт випромінювання цього електронного сигналу, який придушує наведення боєприпасу", - пояснив Коваленко.

Та поки партнери вдосконалюють зброю, Україні потрібно фізично знищувати якомога більше ворожих РЕБів. І звісно, за словами фахівців, збільшувати свої потужності радіоелектронної боротьби.

Автор: Маріам Оганнисян, "Спецкор", марафон "Єдині новини".

