Вистачить 5 тижнів: польські інструктори вигадали, як вдвічі скоротити час навчання українців керуванню "Леопардами"

На базі у Польщі можуть навчати одразу 14 екіпажів, по чотири людини у кожному.

Тренування, як керувати зенітно-ракетними комплексами "Петріот", сьогодні українські військові розпочинають у Німеччині. Інструктори ж в польському центрі підготовки хочуть удвічі скоротити час, необхідний для того, щоб українські екіпажі повністю освоїли управління танками "Леопард", які незабаром союзники поставлять нашій країні, йдеться в ТСН.

На базі можуть навчати одразу 14 екіпажів, по чотири людини у кожному. Польський тренувальний центр у селищі Сьвентошув - один з трьох таких у Європі. Саме тут за потреби обіцяють вдвічі прискорити навчання українських військових, зробити це офіцери готові за рахунок власного часу. “Коли ми кажемо про навчання когось, хто працював з пострадянськими танками, роботі з "Леопардами" чи "Абрамсами", то достатньо 10 тижнів тренувань. Якщо ми зробимо інтенсивнішим навчання, за рахунок інструкторів, часу і наших вихідних, ми зможемо підготувати бригаду, яка працювала з пострадянським обладнанням, за 5 тижнів”, - запевняє командир польського навчального центру Мацей Банашинський.

Для тренувань у центр є спеціальні симулятори, на яких військові можуть відпрацьовувати основні дії. “Наявність тренажера дозволяє нам підготувати учасника курсу до ролі, яку він виконуватиме на реальному обладнанні, котрим керуватиме. Симулятор також дає нам вищий рівень безпеки, перш, ніж ми дозволимо солдату сісти у танк вагою 60-т тонн”, - переконує старший інструктор Лукаш Сетні.

Старший інструктор каже, він порівняв би водіння танку "Леопард" з кермуванням старим "Мерседесом" - на противагу новенькому "Фіату". Йдеться про простоту і комфорт, які й забезпечують "Леопарди". До того ж, вони мають переваги над російською технікою. “Леопард” - танк третього покоління. Його мобільність на нерівній місцевості підвищена порівняно з танками російського типу”, - запевняє він.

Нині навчання наших військових триває й у Британії. Група, що прибула туди, опановуватиме танки “Челленджер-2”. Відправити перші такі до нашої держави Лондон хоче наприкінці березня. “Те, що зміниться в цьому конфлікті цього року, – це здатність українців розгорнути західну зброю проти Росії”, - каже Міністр оброни Британії Бен Воллес.

У Міністерстві закордонних справ України раніше заявили, у першій хвилі поставок від партнерів наші військові отримають до 140 танків - йдеться про американські “Абрамси”, британські “Челленджери” і німецькі “Леопарди”. Наша держава продовжує працювати з партнерами з танкової коаліції, щоби збільшити їхню кількість.

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