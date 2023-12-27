Вистава та подарунки: у Луцьку для дітей воїнів ЗСУ організували свято (фото, відео)

Діти кажуть, що їм дуже сподобалась вистава.

У Луцьку дітям військовослужбовців у театрі показали новорічні вистави та підготували подарунки. Фонд Ігоря Палиці "Тільки разом" подбав, аби близько чотирьох тисяч дітей військових хоча б на трішки забули про війну та повеселилися.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Тетяни Хомич.

Дітей військових у Луцьку запросили на перегляд новорічних вистав. Своїми враженнями одразу після перегляду казки, де багато жартів та пісень, ділиться чотирирічна Марійка. Вона каже, що їй все сподобалось.

Вистава для дітей

Вперше дівчинка Різдво та новий рік святкує без тата. Він у Збройних силах. І за ним донечка дуже сумує.

"Татко воює, я прийшла з мамою", - каже 4-річна Марія Коршунова.

Саме про таких діток, батьки яких на фронті, і вирішили подбати у фонді Ігоря Палиці "Тільки разом". Для малечі організували новорічні вистави та солодкі подарунки.

"Фонд Ігоря Палиці "Тільки разом" дбає про військовослужбовців. Ми надаємо дуже багато допомоги з перших днів повномасштабного вторгнення нашим Збройним силам і Силам оборони. Але, звісно, потрібно подбати і про їхні сім’ї, які тут залишаються. Це увага до них, це подяка за їхню роботу", - каже голова правління фонду Ігоря Палиці "Тільки разом" Катерина Шкльода.

Щоб охопити діток військових усієї громади, у театрі зіграли аж вісім вистав. Вони різні і за сюжетами, і за тривалістю. Аби було цікаво і дошкільнятам, і підліткам.

"Було декілька вистав дитячих. Це такі як "Рукавичка", "Попелюшка", "Піколетто", "Сватання на Гончарівці". Приємно, що не один раз фонд приходить і проводить таку акцію благодійну", - каже директор Волинського драматичного театру Сергій Скулинець.

Таку благодійну акцію для діток громади після початку повномасштабного вторгнення фонд організовує уже вдруге. Переконані, це зараз важливо і для дітей, і для їхніх батьків, які перебувають у постійному стресі.

"Запрошували діток, які навчаються в дошкільних закладах і закладах середньої освіти. Діти були поділені на категорії по віку", - каже голова правління фонду Ігоря Палиці "Тільки разом" Катерина Шкльода.

Для гарного настрою та світлин у фойє підготували яскраві фотозони. Можна і на троні посидіти, і побувати у засніженому лісі. Та найбільше емоцій, надто у малюків, від солодких подарунків. Організатори сподіваються, наступної зими такі вистави діти дивитимуться уже поряд з обома батьками.

Глядачі у залі

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 07:00 за 27 грудня 2023 року | Новини України

Нагадаємо, у Луцьку подбали про своїх земляків, які протистоять ворогові на фронті.

Читайте також: