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Вистава та подарунки: у Луцьку для дітей воїнів ЗСУ організували свято (фото, відео)

Автор
Тетяна ХомичТетяна Хомич
Дата публікації
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Час на прочитання
2 хв
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Вистава та подарунки: у Луцьку для дітей воїнів ЗСУ організували свято (фото, відео)

Вистава для дітей

Діти кажуть, що їм дуже сподобалась вистава.

У Луцьку дітям військовослужбовців у театрі показали новорічні вистави та підготували подарунки. Фонд Ігоря Палиці "Тільки разом" подбав, аби близько чотирьох тисяч дітей військових хоча б на трішки забули про війну та повеселилися.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Тетяни Хомич. 

Дітей військових у Луцьку запросили на перегляд новорічних вистав. Своїми враженнями одразу після перегляду казки, де багато жартів та пісень, ділиться чотирирічна Марійка. Вона каже, що їй все сподобалось. 

Вистава для дітей / ©
Вистава для дітей

Вперше дівчинка Різдво та новий рік святкує без тата. Він у Збройних силах. І за ним донечка дуже сумує.

"Татко воює, я прийшла з мамою", - каже 4-річна Марія Коршунова. 

Саме про таких діток, батьки яких на фронті, і вирішили подбати у фонді Ігоря Палиці "Тільки разом". Для малечі організували новорічні вистави та солодкі подарунки.

"Фонд Ігоря Палиці "Тільки разом" дбає про військовослужбовців. Ми надаємо дуже багато допомоги з перших днів повномасштабного вторгнення нашим Збройним силам і Силам оборони. Але, звісно, потрібно подбати і про їхні сім’ї, які тут залишаються. Це увага до них, це подяка за їхню роботу", - каже голова правління фонду Ігоря Палиці "Тільки разом" Катерина Шкльода. 

Щоб охопити діток військових усієї громади, у театрі зіграли аж вісім вистав. Вони різні і за сюжетами, і за тривалістю. Аби було цікаво і дошкільнятам, і підліткам.

"Було декілька вистав дитячих. Це такі як "Рукавичка", "Попелюшка", "Піколетто", "Сватання на Гончарівці". Приємно, що не один раз фонд приходить і проводить таку акцію благодійну", - каже директор Волинського драматичного театру Сергій Скулинець. 

Таку благодійну акцію для діток громади після початку повномасштабного вторгнення фонд організовує уже вдруге. Переконані, це зараз важливо і для дітей, і для їхніх батьків, які перебувають у постійному стресі.

"Запрошували діток, які навчаються в дошкільних закладах і закладах середньої освіти. Діти були поділені на категорії по віку", - каже голова правління фонду Ігоря Палиці "Тільки разом" Катерина Шкльода. 

Для гарного настрою та світлин у фойє підготували яскраві фотозони. Можна і на троні посидіти, і побувати у засніженому лісі. Та найбільше емоцій, надто у малюків,  від солодких подарунків. Організатори сподіваються, наступної зими такі вистави діти дивитимуться уже поряд з обома батьками. 

Глядачі у залі / ©
Глядачі у залі

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 07:00 за 27 грудня 2023 року | Новини України

Нагадаємо, у Луцьку подбали про своїх земляків, які протистоять ворогові на фронті.

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Дата публікації
Перегляди
51
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